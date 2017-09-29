На Южном Урале зафиксированы сотни нарушений при организации детского отдыха

В работе летних лагерей Челябинской области прокуратура обнаружила сотни нарушений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона проанализировано состояние исполнения федерального законодательства об организации отдыха и оздоровления детей.

В период летней оздоровительной кампании 2017 года на территории Южного Урала действовали 820 организаций отдыха и оздоровления, где отдохнули свыше 156 тысяч несовершеннолетних.

В деятельности детских учреждений прокурорами выявлялись нарушения закона, значительная часть из которых допущена организаторами летнего отдыха при несоблюдении требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарно- эпидемиологического и трудового законодательства, а также при организованной перевозке детей автомобильным транспортом.

Так, Саткинской городской прокуратурой в детских оздоровительных лагерях «Уралец» и «ДОЛ им. Г.М. Лаптева» выявлено несоблюдение санитарных норм при организации питания несовершеннолетних, что выразилось в нарушении температурного режима при хранении продуктов, а также отсутствии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Прокуратурой Кыштыма в деятельности летнего лагеря «Радуга» вскрыты нарушения прав несовершеннолетних на охрану здоровья в отсутствие контроля за порядком обращения с медикаментами, что привело к несвоевременному списанию и уничтожению лекарственных препаратов с истекшим сроком годности.

По представлениям прокуроров виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Директор оздоровительного лагеря «Спутник» Брединского района за допуск к работе сотрудников без специального профессионального образования и справок об отсутствии судимости, по постановлению прокурора района привлечен к административной ответственности.

Всего по результатам проверки прокурорами выявлено 346 нарушений закона, в целях устранения которых принесено 13 протестов на незаконные правовые акты, объявлено 14 предостережений, в суд направлено 12 исковых заявлений, внесено 108 представлений, 70 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 50 лиц к административной ответственности.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.09.17

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