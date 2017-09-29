«Челябэнергосбыт» возглавил рейтинг дисциплинированности в расчетах

ПАО «Челябэнергосбыт» лидирует в рейтинге российских сбытов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Челябэнергосбыт», в рейтинге уровня финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии и мощности компания вышла на первое место.

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области планомерно укрепляет свои позиции: в начале 2017 года среди 108 российских сбытов южноуральские энергетики занимали 57 строчку рэнкинга, по результатам первого квартала – 12 место. Итоги полугодия, согласно которым ПАО «Челябэнергосбыт вышло в лидеры,подведены и опубликованы Ассоциацией «НП Совет рынка», призванной объединить продавцов и покупателей электрической энергии (мощности), являющихся субъектами оптового рынка.

Помимо гарантирующего поставщика электроэнергии Челябинской области улучшили свои позиции ресурсоснабжающие компании еще семи регионов России. Также лидирующую позицию ПАО «Челябэнергосбыт» удержал в рэнкинге «Ликвидность и платежеспособность участников оптового рынка электроэнергии и мощности – энергосбытовых компаний».

«Ассоциация «НП Совет рынка» ежеквартально сопоставляет деятельность энергосбытовых компаний России по основным направлениям. Рейтинги формируются по важнейшим показателям, отражающим результаты функционирования рынков электроэнергии и мощности, – сообщается на сайте Ассоциации «НП Совет рынка». – Они позволяют «одним взглядом» оценить, какую позицию участник рынка электроэнергии и мощности или субъект Российской Федерации занимает в рассматриваемой области. Первое место в рейтинге или рэнкинге соответствует наилучшему результату».

В то же время общий уровень финансовых расчетов на рынке ухудшается. По состоянию на 21 сентября 2017 года общая задолженность участников рынка составила 67,4 миллиарда рублей, увеличившись за неделю на 1,7 миллиарда рублей, отмечается в обзоре работы оптового рынка электроэнергии и мощности Ассоциации «НП Совет рынка».

Анализ уровня финансовых расчетов на оптовом рынке сопоставляет сбытовые компании (гарантирующих поставщиков) по степени исполнения обязательств перед поставщиками. Результат рэнкинга отражает своевременность и полноту оплаты купленной электроэнергии и мощности сбытовой компанией и степень надежности компании как контрагента для поставщиков и потребителей электроэнергии и мощности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.09.17

В Озерске пожилого педагога задержали за совращение школьниц. / На Южном Урале зафиксированы сотни нарушений при организации детского отдыха. / «Отказывалась пить молоко»: в Копейске уголовник до полусмерти избил младенца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»