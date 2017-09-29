На экс-полицейского, организовавшего в Челябинске нарколабораторию, завели дело

В отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, делавшего дома синтетический наркотик, возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, у южноуральца был сообщник. В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта психотропных веществ.

По версии следствия, 27 сентября 2017 года в квартире одного из домов Ленинского района областного центра подозреваемые сбыли психотропное вещество массой более 2 граммов, после чего были задержаны сотрудниками полиции. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела. Следователями СК проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.09.17

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