В Челябинске в выходные дни изменят схему движения троллейбусов

Троллейбусы в выходные дни будут ходить в Челябинске по временной схеме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, дорожные работы, проводимые на улицах города, внесли коррективы в работу городского электротранспорта.

Так, в связи с производством работ по укладке дорожного покрытия на Копейском шоссе от улицы Трубников до улицы Рождественского в направлении центра города, продлевается закрытие движения троллейбусов до 23 часов 2 октября.

В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме:

вводится кольцевой маршрут с трассой движения «ЧКПЗ – ул. Машиностроителей – ул. Новороссийская – ул. Гагарина – Копейское шоссе – ЧКПЗ».

вводится маршрут № 20 «ЧКПЗ – ул. Машиностроителей – ул. Новороссийская – Солнечный берег» в прямом и обратном направлении.

Троллейбусы №10 направляются по маршруту «ул. Молдавская – ЧТЗ».

Также, в связи с дорожными работами по улице Бажова от проспекта Победы до проспекта Комарова, продлевается закрытие движения троллейбусов до 23 часов 30 сентября.

Троллейбусы №19 проследуют по маршруту «ПКиО – ЖБИ», троллейбусы №21 направляются по маршруту «ж/д вокзал – ЖБИ», троллейбусы маршрута №26 проследуют по трассе «ул. Молдавская – ЧТЗ».

Пассажиров просят внимательно планировать поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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