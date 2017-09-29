Южноуральский губернатор поручил главе Чесменского района поддержать агробизнес

Глава Южного Урала Борис Дубровский нацелил нового главу Чесменского района на развитие и поддержку сельхозпроизводства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона провел выездное совещание с руководством Чесменского района, в ходе которого обсудил пути реализации задач по социальному и экономическому развитию муниципалитета.

На совещании в Чесме губернатор Борис Дубровский и члены правительства области обсудили с новым главой района Татьяной Жморщук, ее заместителями и ведущими инвесторами актуальные вопросы социально-экономической деятельности, в том числе состояние финансов района, подготовку к отопительному сезону, организацию уборочной кампании, функционирование учреждений социальной сферы. Также обсуждались вопросы реализации инвестпроектов на территории района: разработка Тарутинского месторождения и строительство завода по производству семян.

Рассмотрению ситуации в основной отрасли экономики района – сельском хозяйстве – Борис Дубровский уделил особое внимание. В последние годы из района ушли ряд крупных инвесторов – агрохолдинги «Ариант», «Иволга», «Ситно» и другие. Однако, как в докладе отметила глава района Татьяна Жморщук, земли, которые обрабатывали эти предприятия, не брошены, их продолжают возделывать другие предприятия и фермерские хозяйства. Коэффициент использования сельскохозяйственных земель в районе приближается к 91%.

В настоящее время, в районе убрано 60% посевов зерновых, при этом урожай зерна на 30% больше, чем в прошлом году, средняя урожайность 20 центнеров с гектара. За 8 месяцев 2017 года валовое производство молока выросло на 3%. Темпы уборочной кампании, по признанию главы, сдерживает нехватка техники.

«Чесменский район, по мнению специалистов, наиболее перспективен для развития молочного животноводства, но для этого необходимы значительные инвестиции в техническое перевооружение отрасли, и без господдержки это сложная задача», – резюмировал доклад главы министр сельского хозяйства Сергей Сушков, с сожалением отметив, что сельхозтоваропроизводители района практически не участвуют в областных программах по поддержке агропроизводства. Это объясняется тем, что большинство фермеров работают «в тени», занижают налоговую базу, поэтому и не могут воспользоваться поддержкой государства, чтобы купить новую технику, оборудование, удобрения и сделать шаг вперед, существенно нарастив производство.

В этой связи Борис Дубровский поставил перед Татьяной Жморщук задачу наладить эффективную работу с фермерами и сельхозпредприятиями. «Надо убеждать людей работать легально, платить налоги, получать государственную поддержку на развитие производства, тем самым наращивать и свою прибыль. Необходимо развивать налоговую базу и снижать уровень дотационности местного бюджета, – указал главе губернатор. – Тем более, что за положительными примерами эффективного хозяйствования далеко ходить не надо, они у вас есть».

Губернатор обратился к другому участнику совещания – директору крестьянско-фермерского хозяйства «Березка» Константину Шумских, с которым познакомился еще во время своего первого визита в район. Он рассказал, что хозяйство наращивает производство и посевные площади и полностью обеспечивает хозяйства области семенами подсолнечника, планирует также производить семена мягких и твердых сортов пшеницы. На его полях урожайность свыше 40 центнеров с гектара. Чтобы и в дальнейшем развивать производство он уже заканчивает строительство первой очереди семенного завода, который будет работать по североамериканской технологии и предусматривает сушильно-сортировальный комплекс и помещения для хранения семян объемом 9 тысяч тонн. Фермер поблагодарил Бориса Дубровского за решение ввести субсидирование производства масличных культур из областного бюджета и попросил поддержки в строительстве подъездной дороги к заводу и содействия в ускорении работ по подведению электроснабжения. «Мы уже оплатили энергетикам за подключение к сетям, заканчиваем строительные работы, а они не торопятся», – обратился фермер к губернатору, пригласив его на открытие завода. Борис Дубровский дал соответствующие поручения своему заместителю Сергею Шалю и принял приглашение. «Обязательно приеду на открытие завода, а там обсудим планы по организации более глубокой переработки зерна», – сказал Борис Дубровский.

В заключение губернатор Борис Дубровский еще раз акцентировал внимание только что избранного руководителя района на необходимости обеспечить всестороннюю поддержку аграрного бизнеса. «Сельское хозяйство – вот основной вид экономической деятельности в Чесменском районе, ничего другого здесь придумывать не надо. В районе необходимо организовать эффективную и всестороннюю поддержку фермерству, личным подсобным хозяйствам, предпринимателям. Информируйте людей об условиях и механизмах предоставления государственной поддержки аграрного производства. Так вы сможете бюджет пополнить, улучшить финансирование социальной сферы, решить проблемы занятости населения и оттока молодежи в город», – подчеркнул губернатор.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.09.17

На грани вымирания: на Южном Урале запретили отстреливать зайцев. / Уральцы все чаще делают фотографии на смартфоны. / Ущерб – десятки миллионов: в Челябинске земли муниципалитета незаконно продали по льготной цене. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»