На дорогах Южного Урала снижается число аварий

В Челябинской области снижается число ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в регионе за 2017 год в два раза увеличилось количество пешеходных переходов, соответствующих требованиям национальных стандартов безопасности дорожного движения. Об этом сообщили на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Челябинской области, которая прошла под председательством заместителя губернатора Олега Климова.

По словам начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Андрея Мурыгина, на Южном Урале ведется планомерная работа по совершенствованию организации движения и внедрению новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов. Современным требованиям в настоящее время соответствует 832 пешеходных перехода, что составляет 18% от всех действующих. В 2016 году национальным стандартам соответствовало 9%, а в 2015 году – 3% пешеходных переходов на территории Челябинской области.

«Реализация мероприятий по внедрению новых национальных стандартов позволила в текущем году на 6,4% снизить количество наездов на пешеходов, на 12,3% сократить число погибших пешеходов и почти на 6% снизить количество пешеходов, получивших ранения различной степени тяжести», – рассказал Андрей Мурыгин.

Также на совещании речь шла о мерах по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Челябинской области. Начальник управления дорожного хозяйства регионального миндора Алексей Нечаев доложил, что на Южном Урале на магистралях регионального и межмуниципального значения зарегистрировано 18 мест концентрации ДТП. Работа по ликвидации этих объектов ведется на постоянной основе, как в рамках региональных программ, так и федеральных. Так в 2017 году в Челябинской области реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», который направлен на снижение очагов аварийности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

«За 8 месяцев 2017 года наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них, – отмечает Алексей Нечаев. – На федеральных трассах число ДТП сократилось на 10%, на региональных и межмуниципальных дорогах количество происшествий снизилось на 60%, и на дорогах местного значения на 17,8%».

Особое внимание участниками совещания было уделено вопросу обеспечения безопасности перевозок пассажиров автобусами. По сведениям заместителя начальника отдела УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Андрея Кузнецова, в 2017 году на территории Челябинской области отмечается снижение количества ДТП, совершенных по вине водителей автобусов, на 13%.

Отдельным видом транспортировки пассажиров является организованная перевозка детей автобусами. Так в целях обеспечения безопасной передвижения ребят в Челябинской области все организованные перевозки групп детей осуществляются только в сопровождении автомобилей Госавтоинспекции. В это году ГУ МВД России по Челябинской области приняло 425 положительных решений о назначении сопровождения автобусов патрульными автомобилями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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