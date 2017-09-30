За сутки в ДТП на дорогах Челябинской области погибли три человека

В пятницу из-за автомобильных аварий погибли трое южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельных ДТП.

В Кунашакском районе около 14:00 на 88 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем «Рено Премиум» под управлением водителя. В результате ДТП 64-летний водитель «Форда» от полученных травм скончался.

В Миассе также около 14:00 у дома по улице Пролетарской водитель, управляя автомобилем «Урал», на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, 81-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в медицинское учреждение, где от полученных травм она скончалась.

В этот же день около 22:00 в Челябинске на перекрестке улиц Худякова – Лесопарковая 20-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ», совершил наезд на пешехода – неизвестную женщину 55-60 лет, которая от полученных травм скончалась на месте.

По данным фактам проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедших ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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