Экс-сити-менеджер Челябинска арестован

Бывший глава администрации Челябинска Сергей Давыдов отправлен отправлен в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска избрал в качестве меры пресечения для экс-чиновника содержание под стражей. Арест Сергея Давыдова продлится до 29 ноября.

Напомним, бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова подозревают в причастности к многомиллионным хищениям бюджетных средств со счетов МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

В пятницу, 29 сентября, с утра сотрудники УФСБ по Челябинской области нагрянули с обысками в дом и офис экс-чиновника в рамках уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. В частности, оперативников интересовала документация за 2012 – 2015 годы, когда, по версии следствия, со счетов ЧКТС бесследно пропало порядка 340 миллионов рублей. В этот же день Сергей Давыдов был задержан и допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, пост главы администрации Челябинска Сергей Давыдов занял в июне 2010 года, после введения в городе «двуглавой» системы управления. В декабре 2014 года он покинул кресло сити-менеджера, передав его Евгению Тефтелеву. С апреля 2005 по апрель 2010 года он занимал должность первого вице-мэра Челябинска, возглавляемого тогда Михаилом Юревичем. После того, как Юревич был назначен губернатором Челябинской области, в течение нескольких месяцев Сергей Давыдов исполнял обязанности главы Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.09.17

За сутки в ДТП на дорогах Челябинской области погибли три человека. / Феномен Софи или крымско-московские корни французской литературы. / 30 сентября – 2 октября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»