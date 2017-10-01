Режим эмоционального напряжения. Гороскоп РИА «Новый День» на октябрь 2017

В октябре Солнце сначала находится в знаке Весов, а 23 октября переходит в знак Скорпиона. Меркурий до 17 октября остаётся в Весах, а затем уходит к Скорпиону. Венера до 20 октября пребывает у Девы, а затем отправляется к Весам. Марс тоже сначала находится у Девы, а 22 октября переходит к Весам.

Солнце в знаке Весов помогает урегулировать разнообразные проблемы и конфликты, склоняет к тому, чтобы найти приемлемое решение, компромисс, который в другой ситуации был бы невозможен, в то же время даёт возможность людям обрести гармонию в душе и проявить её в своих поступках. Люди в этот период более подвержены идее справедливости, и больше, чем обычно, готовы считаться с интересами других. Это способствует контактам между ними, укреплению отношений, а также взаимопомощи.

Оказавшись у Скорпиона, Солнце из периода умиротворения, равновесия, гармонии переходит в режим эмоционального напряжения. Вместе со страстностью растёт требовательность, властность, нетерпеливость, люди склонны к агрессивному поведению и эмоциональной разрядке. Им недостаточно решить проблему – им обязательно хочется почувствовать, что она решена. Период не очень подходит для решения тонких и спорных вопросов, но пригоден для задач, которые обязательно должны быть выполнены.

Меркурий с начала месяца проявляет общительность, дружелюбие и компромиссность Весов. На практике это даёт поиск взаимопонимания, признание интересов партнёра, легкие переговоры, приятные совместные мероприятия. Но затем, уже у Скорпиона, Меркурий резко изменит своё поведение: типичное меркурианское любопытство окрасится скорпионьей подозрительностью и стремлением выведывать несущественные подробности в попытке обнаружить там что-нибудь компрометирующее или опасное. Качество полезное, когда нужно выполнять ответственную работу, связанную с исследованием чего-либо – когда обязательно нужно разобраться до конца.

Венера в знаке Девы проявляет сдержанность, рассудочность, склонность анализировать чужие чувства и поступки, не отвечая или даже не реагируя на них. Венера в этот период склонна оценивать другого человека по его профессиональным качествам, по результатам работы. И если на основе высокой оценки возникнут личные отношения, то партнёру придётся прилагать определённые усилия для того, чтобы поддерживать оценку в актуальном состоянии. При Венере в Весах люди стремятся к гармонии в отношениях, повышается их договороспособность, легче налаживаются контакты, быстрей прекращаются конфликты, находятся компромиссы.

Марс в Деве стимулирует работоспособность людей, увеличивает их внимательность, усиливает стремление к порядку. Работа будет выполняться медленней, но тщательней, аккуратней, без срывов и провалов. При Марсе в Весах усиливается роль контактов, связей между людьми. Это хорошее время для коллективной работы, когда требуется непрерывная согласованность действий.

Овен

В октябре у Овнов-мужчин в первой и второй декадах ожидаются трудности в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами, но затем, в третьей декаде, положение исправится. В первой трети месяца на Овнов будет воздействовать напряжённый аспект Юпитера с Меркурием, что повлияет на их интеллектуальные и коммуникативные способности, и, кроме того, они будут сталкиваться с препятствиями при получении нужной информации. Этот период не подходит для расширения сферы деловых интересов, принятия важных решений, составления и подписания ответственных документов, а также обращения в официальные органы и юридические организации. Вплоть до 25 октября не рекомендуется приступать к новой важной, ответственной работе. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет развиваться под влиянием гармоничного аспекта Урана с Венерой, который способствует общению и образованию новых деловых связей. Правда, в середине месяца Овнам предстоит пройти через напряжённый период, когда под воздействием скопления негативных аспектов возникнут трудности в контактах и возможны срывы в планах, но потом, начиная с 19 октября и до конца месяца, работа будет идти успешно. Прогноз по финансовой деятельности полностью положительный на весь период. На весь месяц рекомендуется самостоятельная деловая активность, но в промежутки 5 – 8 и 16 – 17 октября нежелательно принимать какие-либо важные решения – лучше перенести их на третью декаду.

У Овнов-женщин в гороскопе на октябрь наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Здесь только 7 – 8 (выходные) и 17 – 18 октября неблагоприятны для работы, а в остальные дни, особенно, в третьей декаде Овны достигнут заметных положительных результатов. Для основной работы октябрь скорей неблагоприятен: негативное влияние Солнца будет создавать помехи в работе, имеющие объективный характер. Также возможны трудности в общении с коллегами, в совместных с ними действиях, конфликты, споры при обсуждении планов и перспектив. Период не подходит для ведения важных переговоров, обсуждения проблем с руководством и влиятельными людьми. Но в текущей деятельности возможны разовые успехи, особенно, в третьей декаде. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит промежуток в середине месяца, точней, с 16 по 27 октября. В это время на Овнов будут воздействовать гармоничные аспекты Венеры с Юпитером и Солнцем, которые помогут им продвинуться в работе или расширить спектр деятельности, наладив новые контакты. В этот промежуток Овны могут успешно решить вопросы официального или юридического характера, а также получить поддержку вышестоящих инстанций. В периоды до и после указанного промежутка значительная активность в этом направлении не рекомендуется.

В первой декаде октября у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит только промежуток 7 – 8 октября. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами преимущественно негативный. Благоприятен для работы только промежуток 9 – 10 октября. У Овнов-женщин положительно оценивается финансовая деятельности и работа с далёкими деловыми партнёрами – за исключением промежутка 7 – 8 октября период будет успешным. В основной работе ожидаются трудности, положительно характеризуется только 10 октября. Прогноз по сотрудничеству с местными партнёрами негативный, некоторые успехи возможны 3, 5 и 7 октября.

Во второй декаде у Овнов-мужчин остаётся положительным прогноз по финансовой деятельности. В работе с далёкими деловыми партнёрами возникнут осложнения, и ситуация сохранится такой до 19 октября. Прогноз по основной работе преимущественно негативный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят выходные, 14 – 15 октября, и понедельник, 16 октября. В остальные дни работа будет идти преимущественно успешно.

У Овнов-женщин по-прежнему положительно оценивается финансовая деятельности и работа с далёкими деловыми партнёрами. В это декаду некоторые трудности ожидаются только в промежуток 17 – 18 октября. Для выполнения основной работы период не подходит. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами на первую половину декады, до 16 октября, негативный, а на остальной период – положительный.

В третью декаду у Овнов-мужчин финансовая деятельность прогнозируется как стабильно успешная. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется положительно на весь период. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами на промежуток 21 – 24 октября отрицательный, а далее, до конца месяца, положительный.

У Овнов-женщин сохраняется положительная оценка сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и работы в финансовой сфере. Для выполнения основных профессиональных обязанностей непригодны промежутки 21 – 24 и 29 – 30 октября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный на первую половину декады, до 27 октября, и отрицательный на промежуток до конца месяца.

Телец

Прогноз на октябрь у Тельцов-мужчин преимущественно неблагоприятный. Значительное место в гороскопе занимают напряжённые аспекты планет, особенно, Солнца, Плутона и Юпитера с Венерой. Наиболее благоприятной для работы будет первая декада, в которой преобладают гармоничные аспекты – лучше всего она подходит для решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Далее для финансовой деятельности прогноз в основном негативный, а для работы с партнёрами он остаётся положительным, за исключением промежутка 9 – 12 октября. Для выполнения основной работы лучше всего подходит промежуток 1 – 5 октября, а затем до конца месяца ожидаются трудности. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами на весь октябрь неблагоприятный. Многочисленные напряжённые аспекты планет указывают на трудности объективного характера и нежелательность сколько-нибудь значительных изменений в работе. Период не подходит для осуществления собственных планов Тельцов в этом направлении, возможны конфликты с партнёрами, получение неприятной или ложной информации. В целом, в этом месяце успешное развитие возможно только при работе с далёкими партнёрами, а в отношении остальной деятельности гороскоп настраивает Тельцов на завершение одного этапа и подготовки к следующему.

Для Тельцов-женщин октябрь в профессиональном плане в основном неблагоприятный месяц. Гармоничные аспекты планет сосредоточены в начале и самом конце октября, и действие напряжённых аспектов в течение всего периода преобладает. Соответственно, работа в этом месяце будет идти с напряжением и с невысокими результатами. Для основной деятельности относительно благоприятна первая половина октября, а во второй половине работу лучше свести к минимуму. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет продвигаться с переменным успехом в первой и второй декадах, а на третью декаду прогноз полностью негативный. Все важные финансовые решения желательно принять в первую декаду или перенести на следующий месяц, так как большая часть октября для этой работы непригодна. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходят временные периоды до 9 октября и после 27 октября, середина месяца оценивается негативно. В течение всего месяца рекомендуется избегать риска, не поддаваясь искушению преодолеть проблемную ситуацию необычным способом. Нежелательно также принимать решение, основываясь на положительных эмоциях и ожиданиях, в том числе, на положительной оценке окружающих или партнёров.

В первой декаде октября у Тельцов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит конец декады, 9 – 10 октября. Прогноз по основной работе положительный на первую половину периода, до 6 октября, и отрицательный на вторую. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется негативно.

У Тельцов-женщин для выполнения основной работы неблагоприятны 6 – 7 и 10 октября. Для решения финансовых вопросов не подходят те же дни. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами проблемы ожидаются в промежуток 6 – 7 октября, а при взаимодействии с далёкими партнёрами – 1 и 10 октября.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин гороскоп полностью негативно оценивает выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходят промежутки 11 и 14 – 17 октября. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается положительно, за исключением начала декады, 11 – 12 октября.

У Тельцов-женщин вторая декада – период неудачный. Прогнозы по основной работе, финансовой деятельности и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативные.

В третью декаду у Тельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами, финансовая деятельность и основная работа оценивается отрицательно.

У Тельцов-женщин прогноз по основной деятельности, финансам и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный на весь период, а взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается отрицательно до 28 октября, и положительно на остальные дни до конца месяца.

Близнецы

Гороскоп на октябрь у Близнецов-мужчин можно считать благоприятным, хотя месяц будет не без трудностей. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – на весь октябрь он характеризуется положительно. Основная работа будет идти с переменным успехом, при этом наилучшим для этой деятельности будет промежуток с 7 по 16 число. В этот момент гармоничный аспект Юпитера с Сатурном поможет Близнецам сосредоточиться на главной проблеме и за счёт этого успешно продвинуться в делах. Подходящее время для расширения сферы деловых интересов, своего влияния на коллег и партнёров, обсуждения и решения профессиональных вопросов с руководством, обращения к вышестоящим инстанциям. Возможно существенное продвижение в карьере. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами лучше всего подходит первая декада, затем вторая половина второй декады и середина третьей. При взаимодействии с местными партнёрами проблемы ожидаются в основном в первой декаде, вторая и третья окажутся относительно благоприятными, но в промежуток 21 – 24 октября не рекомендуется предпринимать что-либо важное. В целом, октябрь – подходящее время для проявления деловых и лидерских (в первой половине месяца) качеств.

У Близнецов-женщин гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Выполнение основных профессиональных обязанностей в первой половине октября прогнозируется особенно успешным. Во второй половине результаты будут немного хуже и, кроме того, в промежуток 18 – 24 октября возникнут неблагоприятные объективные и субъективные обстоятельства, из-за чего эффективность Близнецов в этот момент резко снизится. Тем не менее, судя по прогнозу, до конца месяца трудности будут благополучно преодолены. Финансовая деятельность на весь месяц оценивается положительно. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут в промежутки 11 – 14 и 29 – 31 октября. В первом случае под влиянием скопления напряжённых аспектов Меркурия и Венеры возникнут сложности в интеллектуальной сфере и при общении, а во втором сложатся неблагоприятные условия для обновления деятельности и расширения сферы деловых интересов – это неподходящий момент для начала нового проекта. Для взаимодействия с местными партнёрами подходит только начало и конец месяца, промежутки 1 – 6 и 26 – 31 октября. Середина месяца непригодна ни для работы, ни для решения официальных и юридических вопросов.

В первой декаде октября у Близнецов-мужчин для выполнения основной работы подходит вторая половина периода, 7 – 10 октября. Положительно характеризуется финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Для работы с местными партнёрами период в основном неблагоприятный: положительно оценивается только промежуток 9 – 10 октября.

У Близнецов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Положительно характеризуются финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. Сотрудничество с местными партнёрами будет успешным в промежуток 1 – 7 октября и неудачным в остальные дни.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин благоприятен прогноз по основной работе – до 16 октября, затем до конца месяца ожидаются затруднения. Полностью положительно характеризуется финансовая деятельность. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным, за исключением 14 – 15 октября (выходные). Взаимодействие с далёкими партнёрами до 16 октября оценивается негативно, а далее – положительно.

У Близнецов-женщин прогноз по основной работе благоприятный до 18 октября и негативный на остаток декады. Финансовая деятельность характеризуется положительно на весь период. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будет неудачным в промежуток 11 – 14 октября и успешным в остальные дни. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами, кроме 16 октября, отрицательный.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин остаётся положительным прогноз по решению финансовых вопросов. В основной работе, за исключением промежутка 27 – 28 октября, ожидаются трудности. Для сотрудничества с местными партнёрами не подходит период 21 – 24 октября (остальные дни оцениваются положительно). Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходят только 27 и 28 октября.

У Близнецов-женщин прогноз по основной работе в начале периода, в промежуток 21 – 24 октября, отрицательный, а далее положительный. Финансовая деятельность оценивается как успешная. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, за исключением конца месяца, 28 – 31 октября, тоже характеризуется положительно. Работа с местными партнёрами в промежуток 21 – 15 октября оценивается как неудачная, а во второй половине декады – как успешная.

Рак

В октябре у Раков-мужчин гороскоп даёт неблагоприятный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Напряжённые аспекты Солнца, Меркурия и Венеры указывают на возникновения негативных внешних факторов, которые помешают продвижению в делах. Хотя серьёзных проблем в этот период не предвидится – скорей речь идёт о мелких неприятностях и различных нестыковках, срывах планов, нарушениях договорённостей и т.д. В любом случае, период не подходит для начала нового дела и значительных преобразований в работе. Кроме того, в основной деятельности могут наметиться какие-то негативные изменения, с которыми Ракам придётся бороться, ради сохранения стабильности. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятен только на середину месяца – на промежуток 11 – 20 октября. В этот период гармоничный аспект Юпитера с Солнцем создаст подходящие условия для расширения сферы деловых интересов, заключения соглашений, договоров, успешного продвижения в направлении новых перспектив. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, за исключением промежутка 6 – 7 октября. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается в целом положительно, но вторая половина месяца будет лучше, чем первая. Возможно, в начале месяца потребуется корректировка планов.

У Раков-женщин октябрь тоже неблагоприятен для выполнения основной работы. Негативное воздействие Солнца будет препятствовать выполнению намеченных работ. Период не подходит для ответственной деятельности, поэтому реализацию планов лучше перенести на другой месяц. Точно также отрицательно оценивается сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Солнце, Сатурн и Уран будут создавать препятствия для заключения новых сделок, а также для значительного продвижения в текущей совместной работе. В этот период не рекомендуется проявлять настойчивость в отношениях и пытаться победить обстоятельства силой или упорством. Только прогноз по финансовой деятельности благоприятен почти полностью: исключение составляет промежуток 21 – 24 октября, когда, под влиянием напряжённых аспектов Венеры, Раки будут склон к принятию неверных решений. На этот период лучше отказаться от каких-либо расходов. Возможно, в этом месяце активность Раков будет проявляться в другой деятельности, поскольку гороскоп указывает на благоприятные условия для применения способностей Раков и возможность значительного продвижения в карьере, повышения социального или профессионального статуса. Судя по гороскопу, Ракам пригодятся их творческие и коммуникативные способности. Возможна удача.

В первой декаде октября у Раков-мужчин для успешного выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 2 – 3 октября. Финансовая деятельность будет идти относительно успешно, но 6 – 7 октября не рекомендуется начинать новое дело и заниматься хозяйственными вопросами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет успешным только в начале декады, в промежуток 1 – 3 октября.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 2 – 3 октября.

Во второй декаде у Раков-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Положительно оценивается финансовая деятельность. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будет успешным, начиная с 16 октября. Прогноз по основной работе негативный.

У Раков-женщин по-прежнему положительно характеризуется финансовая деятельность. Выполнение основной работы, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами на всю декаду оценивается как неудачное.

В третьей декаде у Раков-мужчин гороскоп даёт благоприятный прогноз для финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной деятельности негативный до 28 октября. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами станет успешным с 27 октября.

У Раков-женщин для финансовой деятельности не подходит промежуток 21 – 24 октября (на остальные дни прогноз положительный). Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами по-прежнему оценивается отрицательно.

Лев

Гороскоп на октябрь у Львов-мужчин в профессиональном плане остаётся преимущественно положительным. Первые две декады будут находиться под благотворным влиянием гармоничных аспектов, в первую очередь, Плутона с Марсом и Сатурна с Юпитером. Оба аспекта будут стимулировать деловую активность Львов, и повышать их работоспособность. Период благоприятен для использования своих интеллектуальных и творческих способностей, активного продвижения в делах, расширения сферы деловых интересов, взаимодействия с руководством и вышестоящими инстанциями. В этот же период сформируются благоприятные обстоятельства, возникнут положительные внешние факторы, которые усилят эффект от собственных действий Львов. На первые две декады гороскоп даёт положительный прогноз и по основной работе, и по решению финансовых вопросов, и по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В третьей декаде во всей работе возникнут трудности в промежуток 21 – 24 октября. В эти дни аспект Сатурна с Юпитером станет действовать негативно, и Львы могут не успеть перестроиться. Желательно в этот отрезок времени всю деятельность свести к минимуму, не предпринимать ничего важного. Кроме того, 25 и 26 октября, вследствие инерционности процессов, тоже будут неблагоприятными днями для серьёзной деятельности. Тем не менее, судя по гороскопу, месяц закончится успешно.

У Львов-женщин гороскоп в целом благоприятный, но финансовая деятельность в первой половине октября характеризуется как неудачная. Негативный Сатурн создаст препятствия активности Львов в этом направлении, и попытка их преодолеть скорей всего приведёт к конфликту с коллегами или руководством. Кроме того, во второй половине месяца на промежуток 21 – 24 октября прогноз по финансам тоже отрицательный. Не рекомендуется в эти дни начинать новое дело и заниматься хозяйственными вопросами. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами на первые две декады полностью положительный, а в третьей декаде гороскоп негативно оценивает тот же промежуток 21 – 24 октября. Напряженные аспекты Сатурна, Луны и Венеры с Ураном в этот период помешают любой активности Львов, из-за чего лучше все ответственные мероприятия перенести на другие дни. Тем более что с 26 октября на Львов начнёт воздействовать гармоничный аспект Сатурна с Юпитером, благодаря чему они почувствуют прилив энергии, усилятся их способности, и они сумеют эффективно их применить. До конца октября сохранится ситуация, позволяющая достичь успеха в широком диапазоне деятельности. Кроме того, положительное влияние Солнца скажется на общем благоприятном для Львов ходе событий, в связи можно ожидать неких дополнительных выгод.

В первой декаде октября у Львов-мужчин положительно оценивается вся их деятельность: выполнение основных профессиональных обязанностей, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, решение финансовых вопросов. Большое значение в этот период будет иметь личная активность, самостоятельность.

У Львов-женщин основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуются как успешные, а финансовая деятельность оценивается негативно. Гороскоп даёт положительный прогноз и для коллективной, и для одиночной, самостоятельной деятельности.

Во второй декаде у Львов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовой деятельности остаётся положительным. Не рекомендуется только заниматься финансами в выходные, 14 – 15 октября.

У Львов-женщин в выходные, 14 – 15 октября, не рекомендуется никакая деятельность. Работа с финансами оценивается негативно в первой половине декады, и положительно с 16 октября. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуются как успешные (кроме выходных).

В третьей декаде у Львов-мужчин для всей работы не подходит промежуток 21 – 24 октября. На остальные дни прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, решению финансовых вопросов положительный (хотя 25 – 26 октября возможны небольшие сложности).

У Львов-женщин тоже на 21 – 24 октября для всей деятельности прогноз отрицательный, а после этой даты – положительный до конца месяца.

Дева

У Дев-мужчин гороскоп на октябрь в профессиональном плане в основном благоприятный. Астрологический фон формируют главным образом гармоничные аспекты Юпитера и Марса, хотя напряжённые аспекты тоже проявятся. В основной работе они будут действовать в промежутки 6 – 8 и 22 – 24 октября. В это дни нежелательно начинать какие-либо преобразования в работе. Также лучше перенести на другую дату начало нового проекта. Для решения финансовых вопросов не подходят промежутки 7 – 8 и 24 – 26 октября. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами непригодна почти вся первая декада – до 9 октября, а также промежуток 22 – 24 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный на 7 – 8 октября, и на вторую декаду (11 – 19 октября). На остальные дни прогноз положительный, особенно, на начало месяца – до 7 числа. Для всей деятельности, кроме работы с далёкими партнёрами, наилучший период – вторая декада. В это время на Дев будут воздействовать два гармоничных аспекта Юпитера, что позволит им существенно продвинуться в делах. Это хорошее время для установления новых связей, заключения соглашений, договоров, а также обращения к руководству, вышестоящим инстанциям, официальным органам и юридическим организациям. Благоприятный период для интеллектуальной, творческой деятельности, принятия важных решений.

У Дев-женщин для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами лучше подходит вторая половина месяца. В первой половине на них будут влиять напряжённые аспекты Солнца и Юпитера с Сатурном, из-за чего возникнут сложности с реализацией рабочих планов. Этот период не подходит для продвижения в делах и любых серьёзных действий. Последствия непродуманных решений, принятых в этот период, будут проявлять себя потом долгое время. Во второй половине октября гороскоп негативно оценивает промежуток 21 – 24 октября. Здесь тоже возможен ущерб от непродуманных действий и неуместного упорства. Финансовая деятельность на весь месяц оценивается положительно. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит тот же промежуток 21 – 24 октября, а в целом, первая половина месяца будет более успешной. Наилучший период для работы: 6 – 15 октября. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами будет продвигаться с переменным успехом. Лучше всего подходят для работы промежутки 4 – 5 и 16 – 20 октября. В плане значительного продвижения в делах в этом направлении октябрь не очень удачный месяц, но для текущей деятельности – вполне успешный.

В первой декаде октября у Дев-мужчин лучше всего оцениваются финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Здесь только в конце периода, 7 – 8 октября, ожидаются затруднения. В основной работе сложности возникнут в промежуток 6 – 8 октября. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами, по гороскопу, большую часть декады будут возникать затруднения: полностью положительный прогноз гороскоп даёт только на 9 – 10 октября.

У Дев-женщин положительно оценивается финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе в течение всей декады ожидаются трудности. Для работы с местными партнёрами благоприятна первая половина декады, до 6 числа.

Во второй декаде у Дев-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность тоже оценивается положительно. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами отрицательный.

У Дев-женщин положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной работе отрицательный до 15 октября и положительный, начиная с этой даты. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами такой же.

В третьей декаде у Дев-мужчин основная работа оценивается как успешная, за исключением промежутка 23 – 24 октября. В работе с финансами сложности ожидаются 24 – 26 октября. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оценивается положительно на весь период, а при взаимодействии с местными партнёрами проблемы могут возникнуть 22 – 24 октября.

У Дев-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами некоторые сложности могут возникнуть в промежуток 22 – 24 октября. Финансовая деятельность характеризуется как успешная.

Весы

В начале октября в гороскопе у Весов-мужчин наблюдается скопление гармоничных аспектов Нептуна, Солнца, Венеры и Меркурия, из-за чего первая неделя месяца, до 7 – 8 октября будет особенно благоприятной для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Затем положение ухудшится. В основной работе и при сотрудничестве с местными партнёрами затруднения ожидаются в промежутки 7 – 15 и 21 – 24 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами негативный с 8 октября и до конца месяца, хотя в промежутки 13 и 24 октября возможны успешные разовые операции. Финансовая деятельность оценивается положительно, за исключением промежутков 14 – 15 (выходные) и 21 – 24 октября. В течение всего месяца, за исключением первой недели, гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе. Период не подходит для самостоятельной активности, но возможно успешное проявление лидерских качеств. Гармоничный аспект Нептуна с Марсом усилит творческие способности Весов, пробудит их воображение, обострит интуицию, что поможет им ориентироваться в происходящем лучше других и предвидеть отдалённые последствия действий. Внешняя обстановка, события и обстоятельства этого периода будут противоречить целям и намерениям Весов, поэтому им рекомендуется избегать риска.

Весов-женщин гороскоп настраивает на работу с местными деловыми партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей, при том, что прогноз по этим направлениям деятельности не вполне благоприятный. В основной работе трудности ожидаются в промежутки 7 – 15 и 21 – 24 октября. В работе с партнёрами большая часть месяца – промежуток с 6 по 25 октября – малопригодна для деятельности. Под воздействием напряжённого аспекта Плутона с Марсом возникнут неблагоприятные условия для продвижения в делах и значительных изменений в работе. Обстоятельства будут складываться не в пользу Весов, поэтому, собственная активность Весов будет приводить к нежелательным результатам. Период не подходит для проявления инициативы. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами почти полностью негативный. По гороскопу, отдельные успехи в работе с партнёрами возможны лишь 3, 15 – 16 и 18 октября. Нежелательны командировки, дальние поездки. Период не подходит для начала крупных проектов, ведения ответственных переговоров, заключения долгосрочных договоров, соглашений. Осуществление важных планов лучше перенести на следующие месяцы, а в октябре ограничиться укреплением позиций, накоплением резервов и другой подготовительной работой.

В первой декаде октября у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – он благоприятен на весь период. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными партнёрами положительный до 7 октября, а прогноз по работе с далёкими партнёрами благоприятен до 8 октября. Остаток периода оценивается негативно.

У Весов-женщин для основной работы положительно характеризуется промежуток 1 – 7 октября, а для сотрудничества с местными партнёрами – промежуток 1 – 5 октября. Для решения финансовых вопросов подходит только 4 октября, а для работы с далёкими партнёрами – только 3 октября.

Во второй декаде у Весов-мужчин остаётся позитивным прогноз по финансовой деятельности (но в выходные, 14 – 15 октября, заниматься финансами не следует). Прогноз по основной работе преимущественно негативный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается в целом положительно, но трудности ожидаются в промежутки 11 и 14 – 15 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Весов-женщин основная работа до 16 октября оценивается как неудачная, а начиная с этой даты и до конца декады – как успешная. Сотрудничество с местными и далёкими партнёрами характеризуется в основном отрицательно. Прогноз по финансовой деятельности тоже негативный.

В третьей декаде у Весов-мужчин промежуток 21 – 24 октября неблагоприятен для основной деятельности, сотрудничества с местными деловыми партнёрами и работы с финансами. На остальные дни прогноз положительный. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами неблагоприятный, за исключением 24 октября.

У Весов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются в промежуток 21 – 25 октября – на остальные дни прогноз положительный. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуются полностью отрицательно.

Скорпион

В октябре у Скорпионов-мужчин вплоть до 14 числа (суббота) сложатся особенно благоприятные условия для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В этот период на них будет влиять большое количество гармоничных аспектов Солнца с ближними и дальними планетами, благодаря чему станет возможным значительное продвижение в делах и расширение сферы деловых интересов. Период подходит для смены направления деятельности, экспериментов, обновления производства. Хорошее время для заключения соглашений, договоров. Вторая половина месяца будет немного хуже. Проблемы в работе возможны в промежутки 14 – 17 и 21 – 24 октября. В эти дни следует предпочесть консервативный вариант действий – нацеленный на сохранение достигнутого. Для начала новых проектов и резких изменений эти промежутки не подходят. Финансовая деятельность оценивается положительно, но 4 и 7 – 9 октября лучше этими вопросами не заниматься. Не рекомендуется подписывать важные финансовые документы. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный на весь месяц, но в промежуток 14 – 15 октября нежелательно отправляться в командировку, дальнюю поездку. В целом, месяц для работы успешный, отдельные неудачные периоды не отразятся на конечном результате.

У Скорпионов-женщин почти полностью благоприятны прогнозы по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Здесь только 31 октября Скорпионам следует проявить осторожность и не поддаваться на авантюрные предложения, а также критически отнестись к собственным идеям. В целом же, гармоничный аспект Нептуна с Меркурием, усиливая коммуникативные, интеллектуальные и творческие способности, окажет значительное содействие в реализации планов и продвижении в делах. В основной профессиональной деятельности и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами, тоже в основном ожидаются успехи. Но при этом в промежутки 14 – 15 и 21 – 24 октября лучше проявить осторожность. В выходные (14 – 15 октября) не следует пытаться осуществлять собственные идеи, особенно, возникшие внезапно. А в начале 20-х чисел Скорпионы, вероятно, попытаются взяться за решение какой-то задачи, несмотря на недостаток ресурсов, и из-за этого не сумеют достичь успеха. На остальные дни октября прогноз по этой деятельности полностью положительный. Гармоничный аспект Сатурна с Марсом настроит Скорпионов на упорную сосредоточенную деятельность, повысит их работоспособность, обеспечит необходимой энергией. Рекомендуется в работе обращать особое внимание на соблюдение формальностей.

В первой декаде октября у Скорпионов-мужчин сложатся особенно благоприятные условия для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами тоже положительный. Для решения финансовых вопросов не подходят промежутки 4 и 7 – 9 октября.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается положительно.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В основной работе и при взаимодействии с местными партнёрами трудности ожидаются в промежуток 14 – 17 октября.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз по-прежнему относится к финансовой деятельности. Сотрудничество с далёкими партнёрами также характеризуется как успешное. Для выполнения основной работы и взаимодействия с местными партнёрами непригодны выходные, 14 – 15 октября, остальные дни оценивается положительно.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин сохраняется положительный прогноз по финансовой деятельности и работе с далёкими деловыми партнёрами. При выполнении основной работы и взаимодействии с местными деловыми партнёрами трудности возможны в промежуток 21 – 24 октября.

У Скорпионов-женщин прогноз по финансам и сотрудничеству с далёкими партнёрами остаётся положительным, за исключением 31 октября. Для выполнения основной работы и взаимодействия с местными партнёрами не подходит промежуток 21 – 24 октября. На остальные дни прогноз благоприятный.

Стрелец

В октябре Стрельцов-мужчин со второй половины месяца улучшится прогноз по работе с местными деловыми партнёрами (первая половине для сотрудничества по-прежнему неблагоприятна). Но для промежутка 21 – 24 октября сохранится негативная оценка. В эти дни не рекомендуется начинать новое дело или резко менять текущую деятельность. В основной деятельности дела будут идти с переменным успехом. Наиболее неблагоприятными будут промежутки 1 – 3, 7 – 10 и 21 – 24 октября. В начале недели не рекомендуются поездки, деловые визиты, а также разработка планов, документов, и, кроме того, нежелательно в этот момент устанавливать новые партнёрские отношения. Во второй промежуток у Стрельцов ожидаются трудности в общении с партнёрами, возможен конфликт. В 20-х числах Стрельцы могут начать новую деятельность при неподготовленности к ней, из-за чего и возникнут проблемы. Лучше оставить всё, как есть. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности неблагоприятна середина месяца, вторая декада. Всю важную работу лучше планировать на первую или третью декады (первая предпочтительна). На весь месяц гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе – самостоятельная, одиночная деятельность не рекомендуется. Стрельцы смогут проявить свои деловые качества и лидерские способности.

У Стрельцов-женщин октябрь будет малопродуктивным и неустойчивым по результатам текущей работы. Более стабильной, менее напряжённой будет ситуация в финансовой сфере и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, но при этом прогноз на первую декаду всё равно неблагоприятный, так что важные дела лучше перенести на последующие периоды. Для основной работы наилучшим периодом будет вторая половина третьей декада – на период до 25 октября прогноз преимущественно неблагоприятный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами наладится только в конце месяца, с 26 числа. Большую часть октября оно попадает под воздействие напряжённых аспектов Солнца и ближних планет, поэтому будет неудачным. Обстоятельства будут складываться против интересов Стрельцов. Ожидаются также проблемы во взаимоотношениях с руководством или вышестоящими инстанциями. Поэтому активность в этом направлении рекомендуется снизить до минимума, а усилия направить на укрепление деловых отношений с далёкими партнёрами. Со второй декады гороскоп указывает на предпочтительность самостоятельных действий Стрельцов, от которых в это время ожидается проявление инициативы. Гармоничный аспект Урана с Солнцем указывает на возникновение благоприятных условий для собственной активности, а также на возможность улучшения своего положения за счёт обновления профессиональной деятельности.

В первой декаде октября у Стрельцов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность тоже оценивается как успешная, но не рекомендуется что-либо предпринимать 1 октября: все вопросы лучше отложить до понедельника. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами в основном неблагоприятный.

У Стрельцов-женщин прогнозы в основном негативные: для основной работы благоприятны только 9 – 10 октября, для решения финансовых вопросов подходят только 1 и 5 октября, разовые успешные операции с далёкими партнёрами возможны 1 и 9 – 10 октября, а прогноз по работе с местными партнёрами практически полностью негативный.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин наилучшим можно считать прогноз по основной работе. Здесь только на выходные (14 – 15 октября) и 17 октября ожидаются некоторые затруднения. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только вторая половина декады, с 16 октября. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток 16 – 19 октября. Прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами в основном негативный.

У Стрельцов-женщин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Основная работа будет идти с переменным успехом. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами непригоден промежуток 21 – 24 октября. На остальные дни прогноз положительный. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность характеризуются как преимущественно успешные – некоторые затруднения возможны в середине декады.

У Стрельцов-женщин тоже в основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами трудности возникнут в промежуток 21 – 24 октября. И в середине декады тоже ожидаются незначительные затруднения в финансовой сфере и при работе с далёкими деловыми партнёрами.

Козерог

Прогноз на октябрь для Козерогов-мужчин преимущественно неблагоприятный. Определяющим для формирования астрологического фона в этом месяце будет напряжённый аспект Урана с Сатурном, который будет создавать труднопреодолимые препятствия всем начинаниям Козерогов и мешать продвижению в текущей работе. Наиболее неблагоприятные прогнозы в октябре относятся к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Здесь только в начале месяца и в отдельные дни возможны небольшие успехи без продолжения. В остальное время внешние и внутренние условия окажутся не в пользу Козерогов. Причём, судя по гороскопу, ситуация будет ухудшаться – из-за того, что к концу месяца количество напряжённых аспектов вырастет. Соответственно, рекомендуется все важные дела и планы отложить до более подходящего времени, свести свою активность к минимуму и заниматься укреплением, сохранением своих позиций. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже в основном отрицательный. Финансовая деятельность будет идти лучше, но негативных моментов всё равно будет много. Не следует заключать долгосрочных контрактов, подписывать финансовые документы, принимать на себя обязательства. Неподходящее время для инициативы и лидерства.

У Козерогов-женщин в середине месяца возникнет благоприятный период для выполнения основной работы. Прогноз на первую декаду преимущественно негативный. В третьей декаде до 26 октября прогноз тоже отрицательный, а затем ситуация исправится. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом, но в основном благополучно. Наиболее проблемные моменты – промежутки 7 – 9 и 24 – 25 октября. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами в основном негативный, ситуация начнёт исправляться только в конце месяца, с 26 октября. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется почти полностью отрицательно. Для разовых операций подходят только 4, 13 и 16 – 19 октября. В целом, месяц неблагоприятен для активной профессиональной деятельности, заключения долгосрочных контрактов, установления новых связей, расширения сферы деловых интересов. Помимо неблагоприятных внешних условий, вероятно, и собственное интеллектуальное и психическое состояние окажется ненастроенным на эффективную деятельность. Необходимость делового общения будет создавать дополнительные угрозы для отношений с коллегами и партнёрами, высока вероятность конфликтов. Период не подходит для инициативы и самостоятельных действий. Не рекомендуется проявлять лидерские качества и принимать на себя ответственность, следует учитывать негативный потенциал происходящих событий.

В первой декаде октября у Козерогов-мужчин гороскоп даёт относительно благоприятный прогноз по основной работе – но только до 6 октября. Финансовая деятельность прогнозируется успешной до 7 октября. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный, а по взаимодействию с местными партнёрами положительный до 6 октября и отрицательный на остальные дни.

У Козерогов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в основном негативный. Финансовая деятельность до 7 октября оценивается как успешная, а дальше прогноз становится отрицательным. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется как неудачное.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами пригоден только промежуток 18 – 19 октября. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный.

У Козерогов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по выполнению основной работы. Для сотрудничества с местными партнёрами подходит только вторая половина месяца. Финансовая деятельность характеризуется в целом положительно, а взаимодействие с далёкими партнёрами преимущественно отрицательно.

В третью декаду у Козерогов-мужчин практически вся деятельность оценивается негативно. 23 и 29 октября возможны разовые успешные сделки с далёкими партнёрами, а также отдельные финансовых операции. Выполнение основной работы и сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется отрицательно.

У Козерогов-женщин на период до 26 октября гороскоп даёт негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Остальные дни оцениваются как благоприятные. Финансовая деятельность в целом характеризуется как успешная. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами на всю декаду отрицательный.

Водолей

В октябре у Водолеев-мужчин гороскоп даёт негативный прогноз на промежуток с 5 по 15 октября по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В этот период на Водолеев будет воздействовать скопление напряжённых аспектов Солнца и Меркурия, из-за чего интеллектуальные возможности Водолеев окажутся снижены. Кроме того обстоятельства и различные внешние факторы будут воздействовать неблагоприятным образом и ограничат Водолеев в возможностях манёвра. Затем, в третьей декаде, их ожидает ещё один непригодный для работы промежуток 25 – 27 октября, когда Водолеи рискуют переоценить свои возможности и, вероятно, попытаются навязать свой план действий коллегам или руководству, что приведёт к конфликту. Но, судя по гороскопу, ситуация выправится и месяц закончится благополучно. Однако для работы с местными партнёрами прогноз менее благоприятен, поэтому не рекомендуется начинать долгосрочный проект – лучше ограничиться разовыми сделками. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается как более успешное, хотя и здесь в промежутки 10 – 12 и 25 – 27 октября ожидаются некоторые сложности. Тем не менее, прогноз по этому направлению можно считать благоприятным. Финансовая деятельность тоже оценивается положительно, особенно, в первой декаде, но во второй декаде, 12 – 14 и 20 – 21 октября возникнут небольшие затруднения. В эти дни финансовые операции не рекомендуются.

У Водолеев-женщин для основной работы непригодна середина месяца – промежуток с 8 по 24 октября. Начало и конец месяца, по гороскопу, тоже окажутся не особенно удачными, поэтому не рекомендуется планировать на октябрь крупные мероприятия, значительные изменения в работе. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности наиболее удачной будет вторая декада – прогноз с 9 по 21 октября очень благоприятный. Гармоничный аспект Сатурна с Солнце дополнится позитивным воздействием Юпитера, что создаст наилучшие условия для реализации планов, расширения сферы интересов, установления новых контактов, появления новых перспектив. На этот период гороскоп предсказывает наивысшую в октябре самостоятельную активность Водолеев. В первой и третьей декаде их деятельность тоже будет успешной, хотя и не настолько, как в середине, и, кроме того, по гороскопу, промежутки 4 – 5 и 23 – 25 октября окажутся неудачными. В эти дни не рекомендуется осуществлять свои замыслы. Прогноз по финансам точно повторяет приведённый прогноз, что говорит о наличии связи между ними. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами почти до конца месяца прогнозируется неудачным: гороскоп положительно оценивает только промежуток 25 – 31 октября. До наступления этого момента никакая совместная деятельность с партнёрами не желательна.

В первой декаде октября у Водолеев-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Выполнение основной работы и сотрудничество с местными деловыми партнёрами прогнозируются успешными только до 5 числа. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами благоприятен до 7 октября.

У Водолеев-женщин в основной работе трудности ожидаются 8 – 10 октября. Для работы с финансами не подходит промежуток 6 – 7 октября. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный, за исключением промежутка 5 – 6 октября, а взаимодействие с местными партнёрами оценивается полностью отрицательно.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин для основной работы первая половина периода оценивается негативно, а вторая, с 16 октября, характеризуется положительно. То же самое относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности подходит промежуток 15 – 19 октября. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется отрицательно.

У Водолеев-женщин полностью негативный прогноз по основной работе и полностью положительный по финансам и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами оценивается отрицательно.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами трудности ожидаются в промежуток 25 – 27 октября. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный. Для взаимодействия с местными партнёрами подходит только промежуток 26 – 30 октября.

У Водолеев-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются в промежуток 21 – 24 октября. Для решения финансовых вопросов и взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит период до 26 октября.

Рыбы

В октябре у Рыб-мужчин в гороскопе наблюдается два крупных скопления напряжённых аспектов: один занимает практически всю первую декаду, а второй располагается в начале третьей декады. В первую очередь они затронут отношения с партнёрами, из-за чего для работы с местными партнёрами благоприятное время наступит только в конце месяца, с 25 октября. Ситуация с далёкими партнерами немного лучше: хотя первая декада оценивается негативно полностью, в третьей декаде гороскоп отмечает как неблагоприятный день только 22 октября. Таким образом, вторую и третью декады можно считать успешными. В основной работе неблагоприятными оказываются промежутки 2 – 4 и 21 – 24 октября. Остальные дни оцениваются положительно. Для решения финансовых вопросов не подходят 14 – 15 октября (выходные) и 21 – 24 октября. На остальное время прогноз стабильно благоприятный. Таким образом, наиболее подходящей для деловой активности будет вторая декада. Гороскоп указывает, что в этот период успешной окажется и одиночная, самостоятельная, и коллективная деятельность Рыб. Также на этот период даётся положительный прогноз по продвижению в карьере. Рыбы смогут проявить свои деловые и лидерские качества. Однако планировать значительную, долгосрочную деятельность желательно только в отношении сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами.

У Рыб-женщин в октябре наиболее перспективной деятельностью, по гороскопу, будет сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Хотя в первой декаде, в промежуток 4 – 8 октября, возникнут некоторые трудности, в дальнейшем отношения будут развиваться устойчиво. В целом благоприятен прогноз по финансовой деятельности. Небольшие осложнения 18 – 19 октября не повлияют на конечный результат. В основной работе проблемы ожидаются в промежутки 6 – 7, 14 – 16 и 21 – 24 октября. Во всех случаях не рекомендуется начинать новое дело по собственной инициативе (или осуществлять собственные планы, идеи). Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами наименее благоприятен. Здесь для работы подходят в основном только начало и конец месяца: 1 – 5 и 25 – 31 октября. В середине (а точней, большей части) октября на Рыб негативно будут влиять Меркурий, Венера и Луна. Они будут мешать отношениям с партнёрами, срывая планы, договорённости, оказывая негативное воздействие на психику, создавая путаницу в работе. Кроме того, это неудачный период для занятия организационными и хозяйственными вопросами. Неподходящее время для решения серьёзных проблем, заключения договоров, соглашений.

В первой декаде октября у Рыб-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – он благоприятен на весь период. Прогноз по основной работе отрицательный до 5 октября и положительный на остальные дни. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Рыб-женщин полностью положительно оценивается финансовая деятельность. Прогноз по основной работе благоприятный, за исключением промежутка 6 – 7 октября. Для сотрудничества с местными партнёрами подходит только период до 6 октября. При работе с далёкими партнёрами трудности возникнут 4 – 7 октября.

Во второй декаде у Рыб-мужчин положительно характеризуются основная работа, финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, правда, при сотрудничестве с партнёрами 16 – 17 октября возможны небольшие осложнения. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами отрицательный.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами (полностью благоприятный). Финансовая деятельность оценивается как успешная, но 18 – 19 октября возможны небольшие трудности. В основной работе напряжённым будет промежуток 14 – 17 октября. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами в основном отрицательный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин для работы с финансами не подходит промежуток 21 – 24 октября. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами трудности возникнут 22 октября. Для основной работы и взаимодействия с местными партнёрами благоприятный период начнётся с 25 октября.

У Рыб-женщин наилучший прогноз сохраняется за сотрудничеством с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность тоже характеризуется положительно. В основной работе и для взаимодействия с местными партнёрами неблагоприятный период – промежуток 21 – 24 октября.

Москва, Денис Вербицкий

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