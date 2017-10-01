На Челябинск и Копейск обрушился снегопад

В Челябинске и Копейске установился первый в сезоне снежный покров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с утра жители южноуральских городов размещают в социальных сетях фотографии, запечатлевшие впервые в этом сезоне установившийся снежный покров. При этом уходить снег пока не собирается.

По данным Челябинского ЦГМС, в последний день сентября в регионе преобладала пасмурная погода, в большинстве районов прошли осадки в виде дождя. Температура воздуха была +4,+9 градусов Цельсия.

В ночь на воскресенье было облачно с прояснениями,в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки, в виде дождя и мокрого снега (0,5-9 миллиметров), в отдельных районах наблюдались налипание мокрого снега на провода, гололед. Температура от -1 до +5 градусов.

Днем 1 октября ситуация не изменится: в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сохранятся гололедные явления. Воздух прогреется до +1, +6 градусов Цельсия, на севере области ожидается 2 градуса ниже нуля.

По прогнозу Gismeteo, вероятность снегопада в Челябинске сохранится до среды предстоящей недели, а дневные температуры все это время будут находиться в районе 0, +1 градуса. Ночью же столбик термометра будет находится в районе 4-5 градусов ниже нуля.

Во второй половине недели начнется потепление, и к выходным температура воздуха днем может достигать +12 градусов Цельсия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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