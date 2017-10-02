Мятежный сопредседатель ОНФ стал чиновником мэрии Челябинска

Общественник, в противовес позиции регионального штаба ОНФ поддержавший оптимизацию спортшкол принят в штат администрации Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Евгений Коробейников отныне будет работать в городском комитете социальной политики. Об этом сообщила глава ведомства Лариса Мошкова.

Г-н Коробейников назначен на введенную в штат комитета новую должность главного муниципального инженера-инспектора по вопросам доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Напомним, имя Евгения Коробейникова оказалось в центре скандала, связанного с оптимизацией спортивных школ города. Региональный штаб ОНФ поддержал недовольных руководителей образовательных организаций, потребовав сделать процесс оптимизации прозрачным и объяснить ее цели. Однако чиновники отказались идти навстречу общественникам, так и не объяснив толком, чего и каким образом хотят добиться.

В самый разгар противостояния Евгений Коробейников, будучи одним из трех председателей регионального отделения ОНФ, вдруг выступил в поддержку позиции городских властей. А через несколько дней редакции СМИ получили письмо, в котором от его имени руководство ОНФ обвинялось в давлении на коллегу с целью пресечь его антикоррупционное расследование в отношении руководителей спортшкол, выступивших против оптимизации.

Позднее число обвинений увеличилось. Теперь региональный штаб обвинялся уже в подлоге: якобы, от его имени рассылались в органы областной и муниципальной власти, а также в надзорные и правоохранительные ведомств письма, касающиеся деятельности ряда муниципальных учреждений.

При этом Евгений Коробейников на протяжение всей этой истории категорически отказывался идти на какие бы то ни было контакты с региональным руководством ОНФ. Сегодня он должен был принять участие в круглом столе молодежной палаты Челябинска. В сообщении о мероприятии г-н Коробейников представлен как «Сопредседатель Общероссийского Народного Фронта «За Россию».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.10.17

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