Челябинских гимназистов «пригласили» на стриптиз

Под окнами челябинской гимназии повесили рекламу клуба для взрослых.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, родители учеников гимназия №10 Челябинска пожаловались на рекламу клуба-бара Show Girls. Об этом антимонопольщикам сообщило руководство образовательного учреждения.

В заявлении говорится, что в гимназию обратились родители учеников, возмущенные расположенной рядом с учебным заведением наружной рекламой с непристойными, по их мнению, женскими образами. «Заявитель полагает, что изображение на рекламном баннере является фривольным, – рассказали в пресс-службе регионального УФАС. – При этом реклама находится в открытом городском пространстве, вблизи гимназии, доступна неограниченному кругу лиц, в том числе и детям, что может нанести вред их нравственному развитию».

Челябинское УФАС России в целях изучения общественного мнения о восприятии данной рекламы начало опрос на своем сайте. Опрос продлится до 6 октября.

После получения результатов опроса антимонопольной службой будет принято решение о возбуждении/невозбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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