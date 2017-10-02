Челябинский завод заплатит 200 тысяч за вредные выбросы

Челябинский завод оштрафовали за несанкционированные выбросы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранная прокуратура областного центра после обращений жителей города в период объявления неблагоприятных метеоусловий проверила соблюдение требований природоохранного законодательства при осуществлении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «Челябинский опытный механический завод».

Установлено, что в нарушение требований федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха» предприятие осуществляет выбросы вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. Кроме того, при фактическом осуществлении в процессе производственной деятельности выбросов загрязняющих веществ, компания до сих пор не подала заявку в министерство экологии Челябинской области о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

По указанным фактам нарушений природоохранного законодательства Челябинским природоохранным прокурором в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения административных дел министерством экологии Челябинской области юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафов на общую сумму 210 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.10.17

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