В Челябинске сорвано начало отопительного сезона: мэрия винит «управляйки»

Власти Челябинска свалили вину за срыв начала отопительного сезона на управляющие компании и подрядчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше двух десятков домов города до сих пор остаются без отопления, включая один детский сад и одну спортшколу. Об этом заявил начальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров.

При этом, по словам чиновника, городские власти сделали все, чтобы отопительный сезон начался в Челябинске вовремя: работы на тепловых сетях закончились 30 сентября, и энергоноситель подается в полном объеме. Но управляющие компании оказались не готовы начать отопительный сезон.

Домов, не готовых к включению отопления по вине управляющих компаний либо из-за их отсутствия насчитывается в городе, по данным управления ЖКХ, около полутора десятка. Еще 11 домов до сих пор остаются без тепла из-за срыва подрядчиками сроков выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых сетей. По словам Дмитрия Петрова, Региональный оператор капитального ремонта «завел» сейчас на эти объекты новые подрядные организации, заменившие не справившихся ремонтников, и сейчас там пытаются в авральном порядке завершить работы на теплосетях.

Чиновник пообещал, что через 10 дней все учреждения и весь жилой фонд Челябинска войдут в новый отопительный сезон.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.10.17

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