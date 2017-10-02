Мобильник-убийца: 17-летний южноуралец погиб от удара током

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели 17-летнего подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 30 сентября в правоохранительные органы поступила информация о том, что в квартире одного из домов поселка Рощино Сосновского района обнаружено тело 17-летнего подростка.

При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, подросток, находясь в ванне, уронил в воду сотовый телефон, подключенный к электрической сети.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.10.17

В Челябинске сорвано начало отопительного сезона: мэрия винит «управляйки». / Главного коммунальщика Миасса оштрафовали за отказ от торгов. / NASA: Черную дыру покинул массивный неопознанный объект. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»