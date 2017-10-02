В Челябинской области неизвестный сбил инспектора ДПС: полицейский в тяжелом состоянии

Южноуральская полиция ищет неизвестного, сбившего инспектора ДПС.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ЧП произошло 30 сентября около одного из домов по улице Октябрьской села Травники Чебаркулького района.

Неустановленный преступник, находившийся за управлением автомобиля «ВАЗ-2101», не выполнив законные требования об остановке, совершил наезд на инспектора ДПС МО МВД России «Чебаркульский». Сотрудник полиции с тяжелыми травмами доставлен в лечебное учреждение, преступник с места происшествия скрылся.

Следственными органами СКР по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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