«Из конфорок пошла вода»: южноуральский Самоделкин оставил без газа более 400 человек

Житель копейского поселка оставил без газа 6 многоквартирных домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газпром газоснабжение Челябинск», ЧП произошло в минувшую субботу, когда житель Старокамышинска решил подключить в квартире газовый проточный водонагреватель. Подсоединяя оборудование к центральному газопроводу, мужчина случайно перепутал шланги подачи воды и газа, в результате залил топливную магистраль.

В аварийную газовую службу позвонили соседи, увидев, что из конфорок газовых плит льется вода.

Прибывшие на место специалисты приступили к откачке воды из подземного газопровода. На время ремонтных работ более четырехсот жителей поселка остались без голубого топлива. Ситуация осложнялась тем, что если бы в газовой трубе осталось хоть сколько-нибудь воды, это могло привести к ледяной закупорке труб в отопительный период.

В результате устранить аварию удалось лишь к вечеру 1 октября. Тогда же был произведен повторный запуск газа потребителям.

«Самовольный монтаж, переустановка или замена газоиспользующего оборудования запрещены, поскольку это может угрожать безопасности людей. Все работы, связанные с установкой газового оборудования, в том числе бытового, должны осуществляться профессионалами, имеющими соответствующие допуски к проведению этих работ», – отметили в газораспределительной компании.

Добавим, все затраты на проведение ремонтно-восстановительных работ понесет виновник инцидента.

Челябинск, Юлия Димова

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