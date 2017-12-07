За год в России из-за взрывов газа погиб 21 человек

По данным МЧС, за год в России произошло 13 взрывов из-за утечки бытового газа. В результате происшествий 21 человек погиб, 65 получили ранения. В целом число россиян, пострадавших от неправильного обращения с газом, по сравнению с прошлым годом уменьшилось.

О ситуации рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев, передает «Интерфакс». «К сожалению, взрывы, связанные с утечкой бытового газа, представляют сегодня актуальную проблему, которую необходимо решать на самом высоком государственном уровне», – сказал представитель МЧС на заседании Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы.

Еникеев подчеркнул, что количество пострадавших от таких происшествий снизилось на 34,7% (98 человек в 2016 году), а число погибших уменьшилось на 19,2%. По его словам, избежать большего количества жертв газовых аварий удалось благодаря усилению работы по профилактике нарушений, обучению населения и оказанию адресной помощи.

Основными причинами утечки бытового газа являются человеческий фактор, а также нарушение в эксплуатации газовых коммуникаций. При этом в стране большая часть кухонных газовых плит не имеет устройств, обеспечивающих отключение газа при повышении или отсутствии давления, отметил Еникеев.

Напомним, ранее депутаты Госдумы заявили о подготовке законопроекта об отказе использования газа в жилых домах. По мнению парламентариев, газ – это «вчерашний день, так как сейчас есть новые технологии в ЖКХ, способные обеспечить и отопление, и плиты, которые более безопасны».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.12.17

На Урале рецидивист отделался «условкой» и штрафом за то, что заразил подругу ВИЧ. / «Простите меня, люди...» Улюкаев выступил с последним словом. / Трамп взбудоражил весь мир признанием Иерусалима столицей Израиля. Эрдоган звонит Путину. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»