Жилец устроил взрыв газа в Ижевске в отместку соседям

Октябрьский районный суд Ижевска арестовал мужчину, который был ранее задержан по подозрению в причастности к взрыву газа. Следователи считают, что жилец намеренно взорвал квартиру из-за неприязни к соседям.

Александра Копытова, который проживал в рухнувшем доме в Ижевске, задержали 10 ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Как сообщается ИА «Удмуртия», мужчина частично признал свою вину.

По версии следствия, к трагедии привели намеренные действия задержанного. Мужчина сознательно отсоединил шланг газовой плиты и уехал из квартиры в садовый домик. Следователи считают, что мотивом могла стать личная неприязнь к соседям.

В настоящее время у частично разрушенного дома работает экспертная группа, в которую входят представители республиканского Минстроя, Минэнерго, проектных организаций, администрации города. «Как только жители смогут вернуться в свои квартиры, представители газовой компании проведут поквартирный обход, чтобы возобновить газоснабжение дома», – сообщает региональное управление МЧС.

Напомним, ЧП произошло 9 ноября в доме на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской. В результате мощного взрыва рухнул подъезд 9-этажного дома, погибли семь человек, еще трое получили травмы.

Суббота и воскресенье в Удмуртии объявлены днями траура. Горожане несут цветы и игрушки к месту трагедии.

Ижевск, Зоя Осколкова

Ижевск. Другие новости 12.11.17

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