«Слышали взрыв»: в Ижевске рухнул подъезд девятиэтажки, есть пострадавшие

В соцсетях сообщают о серьезном ЧП в Ижевске: частично обрушился жилой дом с первого по девятый этаж. В МЧС подтвердили информацию об инциденте, отметив, что в результате происшествия есть пострадавшие. Их количество уточняется.

По данным очевидцев, рухнула часть многоквартирного жилого дома на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября. Судя по фотографиям с места инцидента, разрушился один подъезд девятиэтажки. По некоторым данным, в здании прогремел взрыв. «Очевидцы говорят, что слышали взрыв», – пишет пользователь Твиттера под ником @zlydenpisykasty.

По предварительной информации, жилой дом частично обрушился в результате взрыва бытового газа, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Удмуртии со ссылкой на МЧС республики.

На место происшествия выехали все экстренные службы.

Ижевск, служба информации РИА «Новый День»

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