Жертвами обрушения части 9-этажки в Ижевске стали уже 6 человек

Число жертв обрушения подъезда 9-этажного жилого дома в Ижевске возросло до шести человек, еще три человека пострадали, сообщил представитель оперативного штаба. По данным СМИ, среди погибших двое детей. Ранее говорилось о пяти погибших. Как рассказали в министерстве здравоохранения Удмуртии, одна девочка, пострадавшая при обрушении подъезда, остается в больнице, ее состояние медики оценивают как легкой тяжести. В МЧС полагают, что под завалами еще могут находиться люди, потому поисковые работы не прерывались.

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ижевск для координации работ по ликвидации последствий ЧП, сообщили в пресс-службе ведомства. По прилету он намерен прибыть на место ЧП. Минздрав России взял под контроль организацию медицинской помощи пострадавшим в результате обрушения части дома в Ижевске, сообщили в пресс-службе ведомства. «В настоящее время вся необходимая медицинская помощь оказывается учреждениями здравоохранения Ижевска, имеется необходимый запас крови и лекарственных препаратов», – говорится в сообщении.

Момент взрыва в Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября. Скриншот с видео Сергея Аюпова youtube

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, она поручила специалистам федеральных учреждений оказывать всю необходимую помощь коллегам в регионе для определения тактики лечения пострадавших.

Как писал «Новый День», обрушение части жилого дома в Ижевске произошло вечером в четверг. В результате ЧП были полностью разрушены восемь квартир. В качестве предварительной причины случившегося рассматривается версия взрыва бытового газа.

По факту произошедшего сотрудники следственных органов СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по статье «производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (по ч.3 ст.238 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе управления по республике, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления СКР по региону. В ближайшее время следователи приступят к осмотру места происшествия.

Прокуратура Удмуртии начала проверку по факту ЧП. Вскоре после обрушения на место выехали и работники прокуратуры во главе с руководителем надзорного ведомства по республике Сергеем Пановым, который взял ход проверки на личный контроль.

По словам очевидца, перед обрушением раздался громкий хлопок. «Когда обернулась посмотреть, увидела ужасное задымление. Когда немного дым рассеялся, увидела, что обрушился полностью угол дома. Рядом были мужчины, кто-то начал тут же звонить в МЧС, вызывать, не растерялись. Также люди выбегали из магазина, проверяли что к чему. Кто-то машины свои проверял. Все люди не знали, за что взяться, у всех был ступор, у всех был шок», – рассказала в эфире телеканала «Россия 24» свидетель случившегося Анна Холмогорова.

По словам Ольги Филипповой, которая также стала очевидцем обрушения, спасатели прибыли оперативно, передает РИА «Новости». «Буквально прошло минут пять, как приехали уже пожарные машины, машина скорой помощи. МЧС оцепили полностью все дороги и приступили к работе. В принципе, быстро среагировали, что удивило всех», – сказала она. После обрушения, по словам Филипповой, многие не поняли, что произошло.

Для обследования частично обрушившегося дома в Ижевске направлены два мобильных диагностических комплекса «Струна», сообщили в пресс-службе МЧС. Основой диагностического комплекса «Струна» являются уникальные, не имеющие аналогов датчики. Они работают в исключительно широком диапазоне частот – от 0,1 до 150 Гц, что позволяет различить колебания зданий любого качества и любой степени износа – как совсем новых, так и аварийный жилой фонд, от высоток и промышленных дымовых труб до низких монолитных сооружений. Чувствительность комплекса настолько высока, что позволяет обнаружить даже прислонившегося к стене человека по биению его сердца, не говоря уже о колебаниях самого здания.

Отметим, что в администрация Ижевска была открыта горячая телефонная линия, куда жители города могут обратиться по любым возникшим вопросам.

Ижевск, Иван Гридин

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