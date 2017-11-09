Обрушение многоэтажки в Ижевске: есть погибшие и раненые

В Ижевске результате обрушения подъезда 9-этажного жилого дома, как минимум, два человека погибли и двое получили ранения. По предварительным данным Следственного комитета, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

По уточненным данным МЧС, ЧП произошло в 16:41 местного времени в доме на перекрёстке улиц 10 лет Октября и Удмуртской. Обрушился один из подъездов с 1-го по 9-й этаж, уточнили в СКР.

«Сведения о пострадавших уточняются, продолжаются поисковые мероприятия, проводится эвакуация жильцов», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления СК России по Удмуртии. В настоящий момент на месте ЧП также находится прокурор республики Сергей Панов и его подчиненные.

Информагентства со ссылкой на источники предварительно сообщают о двух погибших. Медикам были также переданы двое раненых, они находятся в состоянии средней тяжести.

Представитель оперативного штаба сообщил «Интерфаксу», что в разрушенном взрывом подъезде проживало 98 человек. Источник в экстренных службах уточнил, что под завалами, по предварительным данным, находится шесть человек.

Ижевск, Светлана Антонова

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