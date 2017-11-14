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Взрыв газа в Ижевске активизировал крымское управление МЧС

Взрыв газа в Ижевске активизировал крымское управление МЧС

После трагедии со взрывом газа в Ижевске сотрудники крымского управления МЧС решили активизировать работу по проверке газового оборудования в республике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обследования на исправность оборудования проводят в многоквартирных жилых домах и в объектах социальной сферы.

По информации пресс-службы крымского главка МЧС, проверки уже затронули 7 тысяч 214 объектов: 6 тысяч 964 дома и 250 объектов соцсферы. Кроме того, 65 тысяч человек получили рекомендации по правилам безопасного использования газа в быту.

«В виду трагических событий, которые произошли в Ижевске, где в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение многоэтажного жилого дома, крымские спасатели проводят усиленную профилактическую работу в рамках предупреждения возникновения ЧП, связанных с использованием бытового газа», – сообщил начальник крымского главка МЧС Сергей Шахов.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП в Ижевске произошло 9 ноября – погибли семь человек, трое получили травмы. По версии следствия, в частичном обрушении дома виновен мужчина, намеренно взорвавший газ в своей квартире из-за неприязни к соседям. Подозреваемый по постановлению суда арестован.

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