Отключим газ: В Госдуме задумали запретить «голубое топливо» в жилых домах

Депутаты «Справедливой России» в Госдуме подготовили законопроект об отказе использования газа в жилых домах. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов.

«У нас есть законопроект на эту тему, и мы будем его вносить и будем настаивать, чтобы в ближайшее время была принята программа об отказе от использования бытового газа и переходе на электричество в жилых домах», – заявил депутат, слова которого цитирует РИА «Новости».

Емельянов отметил, что газ – это «вчерашний день, так как сейчас есть новые технологии в ЖКХ, способные обеспечить и отопление, и плиты, которые более безопасны».

Как сообщал «Новый День», накануне в Ижевске обрушился подъезд жилого дома, в результате чего шесть человек погибли, еще трое – получили ранения. Среди погибших двое детей. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

В министерстве здравоохранения Удмуртии сообщили, одна девочка остается в больнице, ее состояние медики оценивают как легкой тяжести. В МЧС полагают, что под завалами еще могут находиться люди. Поисковые работы продолжаются.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.11.17

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