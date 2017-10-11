В многоквартирном доме под Челябинском прогремел взрыв, есть пострадавшие

В жилом секторе Сосновского района зафиксирована утечка газа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в одной из квартир в поселке Полянный. Хозяйка жилища, расположенного на первом этаже дома, готовила на плите обед, в этот момент на балконе взорвался газовый баллон.

Ударной волной во всех комнатах выбило стекла, сильно раскурочило балкон.

Услышав крики хозяйки, очевидцы происшествия пытались пробраться внутрь, однако дверь в квартиру была заперта.

Вскоре по звонку на место прибыли спасатели.

Проникнув в квартиру через разрушенный балкон, сотрудники МЧС передали пострадавшую медикам, те увезли пациентку в ожоговый центр Челябинска.

Впоследствии на место взрыва также прибыла специальная комиссия сельской администрации. Осмотрев помещения, чиновники пришли к выводу, что угрозы обрушения многоквартирного дома нет, пишет «Сосновская нива».

В свою очередь, ЧП произошло по вине самих жильцов. В ходе ликвидации утечки газа специалисты не обнаружили в крепежном элементе, соединяющем баллон с плитой, специальную прокладку, вследствие чего и произошла разгерметизация баллона.

Челябинск, Юлия Димова

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