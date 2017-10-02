Метизному производству на ММК исполнилось 75 лет

Магнитогорский метизно-калибровочный завод празднует юбилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», история становления и развития метизного производства в Магнитке началась в годы Великой Отечественной войны. В августе-сентябре 1941 года в Магнитогорск прибывают составы с эвакуированным с метизных предприятий южных и центральных районов СССР оборудованием и специалистами. В городе началось строительство сразу трех новых заводов.

В недостроенных боксах автобазы Магнитогорского металлургического комбината разместили оборудование Нижнеднепровского, Ленинградского и Московского метизных заводов. Так строился Магнитогорский завод металлоизделий. В боксах автогаража горкомхоза установили оборудование Солнечногорского сеточного завода имени И. И. Лепсе. Так рождался Магнитогорский сеточный завод. Эти два предприятии в 1954 году были объединены в Магнитогорский метизно-металлургический завод. Магнитогорский калибровочный завод также был создан на основе эвакуированного оборудования и строительных конструкций Харцызского и Одесского сталепроволочно-канатных заводов, Ленинградского сталепроволочного завода и Московского метизного завода «Пролетарский труд».

В феврале 1942 года отгружен для фронта первый вагон метизной продукции. В марте того же года заводы начали производить заклёпки, болты путевые и гайки, в апреле – проволоку, в мае – гвозди.

Приказом № 62 от 5.04.1942 года Наркомчермета объявлено о введении в строй действующих предприятий главного управления метизной промышленности магнитогорских заводов металлоизделий и сеточного завода имени И. И. Лепсе. В октябре 1942 года подписан ещё один приказ – о вступлении в действие с 1 октября Магнитогорского калибровочного завода.

Страна напрягала все силы, чтобы победить в Великой Отечественной войне. Тыл обязан был обеспечить фронт всем необходимым. И Магнитка это сделала. За высокие производственные достижения коллективу магнитогорских метизников в течение 1943-1945 годов за восстановление и пуск в эксплуатацию завода в сжатые сроки, выпуск необходимой фронту продукции двадцать два раза присваивалось звание «Лучший метизный завод» Наркомчермета и ЦК профсоюза. 26 апреля 1946 года за самоотверженный ударный труд, перевыполнение годовых заданий в военные годы предприятию передано на вечное хранение Красное знамя Наркомата чёрной металлургии.

В годы войны для нужд фронта и восстановления народного хозяйства завод металлоизделий выпустил почти 75 тысяч тонн метизов, на заводе металлических сеток изготовлено шесть миллионов квадратных метров сетки, на калибровочном заводе объёмы производства составили более 185 тысяч тонн.

Сегодня ОАО «ММК-МЕТИЗ» – ключевой актив Группы ПАО «ММК» в области глубокой переработки металлопроката и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Предприятие известно в России и за рубежом как надёжный партнёр, имеющий 75-летний опыт производства и реализации метизной продукции. Завод стабильно входит в тройку лидеров метизной отрасли России. Здесь производят все виды метизных изделий: от таких традиционных, как железнодорожные костыли, гвозди и металлосетка до уникальных видов арматуры, выпуск которых осуществляется с применением инновационных технологий на современном оборудовании.

Расширение сортамента выпускаемой продукции и концентрация производства – такова концепция стратегического развития ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». «Юбилейный 2017 год стал для предприятия началом реализации беспрецедентной инвестиционной программы, рассчитанной до 2020 года, – поясняет директор завода Олег Ширяев. – Её цель – модернизация завода для сокращения производственных затрат, повышения качества и расширения продуктовой линейки, увеличения финансового показателя EBITDA до 2,3 миллиона рублей в год. Проект уникален своей комплексностью и затрагивает все сферы жизнедеятельности завода. Будет создано, по сути, новое предприятие, сконцентрированное на одной промышленной площадке, а не на двух, как это было ранее».

Инвестиционная программа одобрена не только руководством Группы ПАО «ММК», но и получила поддержку губернатора Челябинской области: 14 июля 2017 года между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и правительством Челябинской области подписан специальный инвестиционный контракт, в котором область гарантирует стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставляет меры стимулирования.

Основные вложения будут направлены на производство крепежа, высокоуглеродистой проволоки и канатов, калиброванного проката.

В крепёжном производстве предстоит расширить производство импортозамещающих видов продукции с применением различных видов современных покрытий. Для инвестиций выбраны наиболее объёмные, интенсивно развивающиеся виды крепёжных изделий, которые пользуются широким спросом в строительстве, мостостроении, машиностроении, химической и других отраслях промышленности.

Инвестиции в проволочно-канатное производство позволят расширить сортамент продукции для горнодобывающей, строительной отраслей и производства подъёмной техники.

Современное производство калиброванного проката удовлетворит потребность автомобиле- и машиностроения, предприятий оборонного комплекса.

Капитальные вложения в реализацию инвестиционной программы составят 3,8 миллиарда рублей. За время действия СПИК планируется произвести продукции на сумму более 39 миллиардов рублей, планируется создание 220 высокопроизводительных рабочих мест. Выплаты в бюджеты всех уровней составят 2,8 миллиарда рублей.

На освободившихся площадях калибровочной площадки создаётся уникальный Индустриальный парк – мощный инструмент поддержки предпринимательства в Магнитогорске. На его площадях уже действует несколько производств, а сам парк получил признание на федеральном уровне и аккредитацию в Минпромторге России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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