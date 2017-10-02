В Челябинской области легковушка столкнулась с фурой: трое погибших

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Чебаркульском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, трагедия проищошла днем минувшего воскресенья в Чебаркульском районе.

На 1814 километре автодороги «Москва – Челябинск» водитель автомашины «Mitsubishi Space Star», девушка 1996 года рождения, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовым автомобилем «Скания» под управлением мужчины, 1977 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры иномарки, женщины 1946 и 1996 годов рождении,я получили травмы, несовместимые с жизнью.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.10.17

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