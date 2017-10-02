Челябинский электротранспорт возглавил депутат городской Думы

ООО «ЧелГЭТ» возглавил один из авторов спорной маршрутной сети общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Челябинска Евгений Тефтелев в ходе состоявшегося сегодня аппаратного совещания представил нового руководителя ООО «Челябинский городской электрический транспорт». Им стал Александр Павлюченко.

«Основная задача учреждения – эффективное использование электротранспорта для перевозки пассажиров. Предыдущий руководитель, Александр Портье, принял решение сосредоточиться на работе технического плана, он остается на предприятии первым заместителем. Мы искали опытного управленца, знающего проблемы транспорта, – рассказал градоначальник. – Выбор пал на депутата Челябинской городской Думы Александра Павлюченко. Немаловажно, что именно он занимался разработкой новой маршрутной сети и вникал в работу всех структур. Я посчитал, что он справится».

Напомним, именно возглавлявшийся Александром Павлюченко Челябинский институт генерального плана и транспорта разработал в 2016 году новую маршрутную сеть для общественного транспорта. При этом уже на подготовительном этапе ряд экспертов отметили, что стоимость работ по созданию новой маршрутной сети занижена. При этом ЧИГПТ снизил даже признанную специалистами слишком низкой цену в 3 миллиона 400 тысяч рублей почти всемеро, согласившись выполнить проект за 500 тысяч.

После того, как работа была выполнена, специалисты подвергли жесточайшей критике ее результат. При этом даже саммит разработчики признавали, что итогом работы стала не столько маршрутная сеть, сколько некая концепция ее создания. По сути же, представленная на публичных слушаниях «концепция» оказалась собранием неких мечтательных пожеланий авторов.

Например, они предложили фактически запретить въезд в центр Челябинска межмуниципальных маршрутов, предложив им высаживать пассажиров на окраинах города, чтобы дальше южноуральцы добирались уже на внутригородских маршрутах. Еще одной идеей было существенное сокращение длительности маршрутов, что вынудило бы большинство челябинцев делать по одной-две, и то и три пересадки, чтобы добраться из дома до работы.

В итоге участники публичных слушаний потребовали отклонить предложенный проект, но мэрия предпочла не заметить настойчивости горожан, пообещав лишь доработать его собственными силами. Впрочем, с тех пор о проекте предпочитают не вспоминать, и насколько он изменился, неизвестно. Пока из предложений проектантов реализовано лишь одно – введен единый пересадочный талон. Однако, подобное новшество предлагали внедрить и до разработки проекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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