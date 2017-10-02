Южноуральские аграрии преодолели рубеж в два миллиона тонн зерновых

Аграрии Челябинской области преодолели заветный рубеж и собрали более 2 миллионов тонн зерна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, главе региона Борису Дубровскому доложили о ходе уборочных работ в регионе. По оперативным данным на 2 октября, обмолочено 86% пашни, собрано 2,6 миллиона тонн зерна.

Вопросы повышения сбора урожая губернатор Челябинской области Борис Дубровский держит на личном контроле. В 2017 году глава региона поставил задачу собрать 2 миллиона тонн зерновых.

Помимо того, что аграрии Челябинской области преодолели знаковую цифру – 2 миллиона тонн, – они уже собрали зерна больше, чем в прошлом году, уборочная страда продолжается, осталось убрать еще 250 тысяч гектаров. По оценке министра сельского хозяйства области Челябинской области Сергея Сушкова, валовой сбор зерна в этом году составит 2,2 – 2,3 миллиона тонн. «В настоящий момент погодные условия несколько приостановили ход уборочных работ. У нас еще осталось порядка 12% не убранной территории, в том числе масличные культуры», – сообщил губернатору глава ведомства.

Аграриям предстоит обмолотить ещё 190 тысяч гектаров зерновых культур и 90 тысяч гектаров масличных культур. После 4 октября синоптики обещают потепление до конца октября, что даст возможность обмолотить оставшуюся площадь зерновых и зернобобовых культур. Также будет продолжена уборка подсолнечника, обмолот которого, как правило, начинается после установления минусовых температур. Из масличных практически полностью обмолочен рапс (9 тысяч гектаров), обмолочено 16% посевов льна.

При этом перерабатывающая промышленность Челябинской области потребляет порядка 4 миллионов тонн зерна в год, так что аграриям есть к чему стремится и в дальнейшем наращивать объемы, отметил министр. В планах у министерства сельского хозяйства совершенствование агротехнических приемов, улучшение качества семян, приобретение техники для повышения роста производства зерновых культур.

Ежегодно по поручению Бориса Дубровского финансирование агромпромышленного комплекса из областного бюджета увеличивается, появляются новые формы поддержки сельхозтоваропроизводителей. Так, в 2017 году 172 миллиона рублей выделено из областного бюджета на приобретение техники, хотя еще в 2016 году сумма составляла 62 миллиона, а также впервые введена субсидия на введение в сельхозоборот неиспользуемых угодий сельхозназначения.

В 2017 году в развитие агропромышленного комплекса региона планируется вложить свыше 4 миллиардов рублей, в том числе 2,3 миллиарда из федерального бюджета и 1,7 миллиарда – из областного. Средства выделяются на различные виды поддержки аграриев – выплату погектарных субсидий, которые в этом году по поручению главы региона были доведены до аграриев до начала посевной, субсидии на приобретение минеральных удобрений, субсидирование процентных ставок по кредитам, гранты для начинающих фермеров и семейных ферм и другие цели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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