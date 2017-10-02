Южноуральцев предупредили об ухудшении погоды

МЧС предупреждает южноуральцев о гололеде и сильном ветре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 3 октября, ожидается облачная погода с прояснениями.

По данным Челябинского ЦГМС, ночью местами прогнозируется небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, ночью и днем на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, днем отдельные порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2-7градусов Цельсия, при прояснении до минус 11, днем от минус 1 до плюс 4.

Телефоны экстренных служб: 101,102,103,104.

Челябинск, Виктор Елисеев

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