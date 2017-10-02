Южноуральский губернатор вмешался в ситуацию с теплоснабжением Троицка

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил обеспечить жителей Троицка теплом в кратчайшие сроки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, Борис Дубровский распорядился принять все необходимые меры для обеспечения теплоснабжения Троицкого городского округа. В муниципалитете объявляется режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации.

«На текущий момент совершенно очевидно, что вина лежит на двух теплоснабжающих организациях, старой и новой. Возник спор хозяйствующих субъектов, но это не повод делать жителей заложниками. Людям нужны не причины и отговорки – им нужно тепло. Необходимо задействовать все возможные ресурсы, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить подачу тепла в социальные учреждения и жилые дома города», – отметил южноуральский губернатор.

Контролировать ход исполнения поручения главы региона поручено заместителю губернатора Сергею Шалю. Завтра он проведет выездной штаб для координации всех работ по теплоснабжению муниципалитета. «В Троицке – самая тяжелая ситуация, которая связана со сменой теплоснабжающей организации. Поздно были начаты работы по подготовке к зиме, и, как следствие, обнаружено большое количество повреждений на сетях. Сейчас в Троицке вводится режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, стягиваются дополнительные силы. Правительство Челябинской области обратилось к властям Челябинска с просьбой о направлении в Троицк бригад МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети», с сегодняшнего дня они приступают к работе. При этом больше половины социальных объектов в городе уже с теплом, надеемся к среде подключить все объекты. В целом, по области отопительный сезон начался вовремя, к минувшей пятнице 96% всех потребителей подключено к отоплению», – отметил заместитель губернатора.

Глава региона подверг также жесткой критике работу глав тех городов и районов, где есть проблемы с подготовкой к началу отопительного сезона и имеются незапущенные котельные. Есть ситуации, связанные с задолженностью муниципалитетов перед ресурсопоставляющими компаниями. Энергетический блок правительства Челябинской области ведет постоянные переговоры по должникам с целью обеспечить запуск всех котельных в ближайшие дни.

Челябинск, Виктор Елисеев

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