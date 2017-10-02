Житель Снежинска сам подключил аферистов к своему мобильному банку

В Челябинской области молодой человек лишился десятков тысяч рублей, подключив мошенников к мобильному банку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Снежинск обратился 27-летний местный житель.

Мужчина сообщил, что разместил в сети Интернет объявление о продаже своего автомобиля ВАЗ 2121. В этот же день, на указанный в объявлении номер телефона, молодому человеку позвонил неизвестный и попросил снять автомобиль с продажи в связи с намерением купить его. Также звонивший предложил молодому человеку предоплату в размере 25 тысяч рублей и попросил назвать номер банковской карты, чтобы перевести на нее денежные средства.

Через некоторое время «покупатель» сообщил, что у него возникли трудности по завершению операции с переводом денежных средств, и необходимо подключить его номер сотового телефона к мобильному банку продавца, что молодым человеком и было сделано. В результате нескольких манипуляций, проведенных южноуральцем через банкомат, с его счета было похищено около 29 тысяч рублей. Номер сотового телефона «покупателя» с момента пропажи денежных средств отключен.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Челябинск, Виктор Елисеев

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