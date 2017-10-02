Оптимизация спортшкол обернулась крахом для челябинских атлетов

Скандальная история с оптимизацией челябинских спортшкол получила неожиданный поворот: спортивное сообщество настаивает на упразднении городского управления по физкультуре и спорту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация с нежеланием детско-юношеской школы «Атлет» передавать годами нажитое имущество под управление МБУ «Спортивный город» продолжает усугубляться. Ровно неделю назад последний инвестор муниципальной школы вывез оборудование из зала по улице Сони Кривой, в результате чего оказались сорваны тренировки юных атлетов. Дети, посещавший еще один зал «Атлета» на улице Карла Либкнехта, не занимаются на тренажерах последние две недели.

Впрочем, представителей администрации Челябинска, как и городских депутатов, вопрос организации учебного процесса в ходе оптимизации муниципальных учреждений волнует крайне мало.

На прошедшем сегодня круглом столе на площадке законодательного собрания региона его участники были озадачены исключительно «чистоплотностью использования бюджетных средств» в деятельности спортивных организаций.

Так, по словам депутата Челябинской гордумы Александра Галкина, под оптимизацию попали муниципальные учреждения с непрозрачной финансовой деятельностью, в частности, спортивные учреждения «Атлет», «Факел» и лыжная база «ЧТЗ». Коррупционную составляющую в последней организации власти усмотрели в так называемой «прослойке» в виде общества с ограниченной ответственностью. По мнению г-на Галкина, «Спортивный клуб ЧТЗ» зарабатывает как частная фирма на муниципальном имуществе, тренерском составе, работа которого оплачивается из городского бюджета.

Не менее «коррупционную» схему, по мнению депутатов, использует и руководство «Атлета». Напомним, последние 10 лет муниципальная школа Челябинска по силовым видам спорта привлекала внебюджетные средства, основываясь на частно-государственном партнерстве и заключая договоры аренды залов с владельцами спортивного оборудования. В дневные часы на современных тренажерах занимались воспитанники спортшколы, в вечернее время в залах проводились платные занятия для всех желающих. По информации уже бывшего директора спортшколы «Атлет» Сергея Цикункова, на аренде муниципальных площадей школа зарабатывала порядка 300 тысяч рублей в год. Деньги уходили на обновление залов, установку сплит-систем, видеонаблюдения и другие нужды. Остальные 14 миллионов рублей учреждению ежегодно выделяются из городской казны на зарплаты тренерскому составу, налоги и коммунальные платежи.

Несмотря на строгую финансовую отчетность, ежегодную независимую экспертизу стоимости коммерческого объекта и окончательное решение об аренде помещений, принимаемое городским комитетом по управлению имуществом, чиновники по непонятным причинам считают данную схему зарабатывания денег сомнительной.

Примечательно, что никаких подробностей проходящей в Челябинске оптимизации ни родители юных спортсменов, ни сотрудники бюджетных учреждений, ни представители средств массовой информации до сих пор не могут узнать. Известно лишь, что «Атлет» в оптимизацию спортивных учреждений не входит – ДЮСШ не будут объединять с другой спортивной организацией. Между тем, в скором будущем бюджетами трех челябинских спортшкол на законных основаниях будет управлять и распоряжаться МУ»Спортивный город» – по сути, такое же муниципальное учреждение. «Ранее на мой вопрос: кому будет подчиняться спортшкола после оптимизации, Евгений Иванов заявил, что подведомственному ему управлению по физкультуре и спорту», – вспоминает экс-директор «Атлета» Сергей Цикунков, отмечая, что сейчас картина абсолютно другая.

В случае если спортшколой будет управлять «Спортивный город», у «атлетовцев» возникает резонный вопрос: чем будет заниматься городское управление по физкультуре, спорту и туризму Челябинска, кроме проведения спортивных массовых мероприятий, на организацию которых не нужен такой штат сотрудников. «Я считаю, в этом случае необходимо рассмотреть вопрос и об оптимизации самого городского управления», – заявил Цикунков, добавив, что городские власти умышленно губят частно-государственное партнерство в спортивном секторе и тем самым плюют на указы президента России Владимира Путина. Кстати, распоряжениями главы государства апеллируют и сами чиновники, заявляя, что начатая в Челябинска оптимизация позволит поэтапно увеличить оклады тренерам челябинских спортшкол на 20%.

Каким образом чиновники смогут повысить заработную плату, формирующуюся по подушевому признаку, исходя из нормо-часов, пока остается загадкой. До сих пор нет ответа на вопрос: откуда «Спортивный город» возьмет деньги на покупку новых тренажеров. По словам руководителя МУ Эркина Маматова, с оснащением зала «Атлета» на улице Карла Либкнехта спортивным оборудованием, ситуация разрешилась еще две недели назад, когда первый инвестор пообещал закупить новое оборудование взамен увезенным из зала детским тренажерам. Между тем, зал до сих пор пустует, а юные спортсмены не могут возобновить тренировки. На вопрос, каким образом «Спортивный город» будет сотрудничать с новым-старым инвестором, Маматов ответил, что с владельцем спортивного оборудования будет заключен договор аренды помещений. Вероятно, городские чиновники определяют градус коррупционноси в работе спортшкол в зависимости от оператора имущества. До оптимизации «Атлет» работал по той же схеме, которую озвучил «Спортивный город», однако стал врагом №1 за предоставление муниципальных площадей для заработка бизнесменов.

На вопрос корреспондента РИА «Новый День», что будет дальше с муниципальной спортшколой Челябинска, имеющей 40-летнюю историю и выпустившую не один десяток талантливых спортсменов, новый «владелец» «Атлета» заявил, что в ближайшее время будет направлено обращение в правоохранительные органы о незаконном вывозе оборудования в количестве 20 единиц из спортивного зала ДЮСШ «Атлет» по улице Сони Кривой. Заявители полагают, что часть оборудования принадлежит муниципалитету, при этом инвестор, он же тренер в муниципальном учреждении еще в 2007 году договорился с бывшим директором «Атлета» о передаче ему спортинвентаря в безвозмездное пользование, что и было сделано. «Если бы этого не случилось, стоимость аренды для ИП была бы выше, соответственно, увеличились бы поступления в городской бюджет», – считает г-н Маматов.

Добавим, сегодняшние разглагольствования участников круглого стола о том, что оптимизация не должна коснуться детей и «воспитанники и тренеры спортшкол в процессе оптимизации не пострадают» на деле оказались пшиком.

По словам Сергея Цикункова, с начала сентября, когда в Челябинске прошел пикет против оптимизации спортшкол, никто из чиновников и депутатов, близких к спорту, так и не позвонил в «Атлет» и не поинтересовался, каким образом продолжается учебный процесс в школе, как сильно оптимизация отразилась на тренировках воспитанников. «Тот же Сидоров – наш депутат городской, возглавляет общественный совет по спорту, за оптимизацию первый руку поднял и проголосовал как председатель, – возмущается Цикунков. – Мы их делегировали в этот общественный совет по спорту, а они никаких интересов спортсменов и школ не отстаивают. Одна фикция, пустой общественный орган. В настоящий момент родители воспитанников спортшколы «Атлет» ожидают ответов из прокуратуры по вопросам законности, правомерности и правомочности данной оптимизации».

Не пожелал брать ответственность за внеплановые каникулы челябинских спортсменов и руководитель «Спортивного города». «Это произошло не по вине чиновников спорта и не по моей вине, а из-за искусственно надуманных проблем уже бывшего директора «Атлета», – считает Маматов.

Добавим, с завтрашнего дня к исполнению обязанностями директора ДЮСШ приступит завуч спортшколы. Новоиспеченный руководитель признается, что не в восторге от проходящей в Челябинске оптимизации, однако, по сути, будет вынуждена исполнять приказы учредителя. В ближайшее время новому руководству придется подписать документы о передаче имущества КУиЗО, что принципиально отказывался делать Цикунков.

«Отмечу, что у правоохранительных органов не существует срока давности по делу о махинациях с бюджетными средствами, – резюмирует экс-директор «Атлета». – Главное, чтобы чиновники не забывали, по какому адресу могут завести их же кривые. А наш «Атлет» был, есть и будет».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.10.17

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