Челябинские каратисты выходят на пикет

В Челябинске представители спортшколы «Конас» готовят акцию протеста против самодурства чиновников.

Как сообщил РИА «Новый День» тренер южноуральской сборной по каратэ Владимир Холкин, уведомление о проведении массового пикета сегодня направлено в городскую администрацию. Акцию планируют провести в следующий вторник, 3 апреля, с 13 до 15 часов в сквере на Алом поле. Заявленное количество участников – 500 человек. На пикет выйдут бывшие воспитанники ведущей школы единоборств Челябинска и России «Конас», родители юных спортсменов, а также коллектив спортивного учреждения и их коллеги из других спортшкол.

Плакатами, листовками и иными демонстрационными материалами пикетчики намерены привлечь внимание общества к проблемам детско-юношеского спорта, а также потребовать немедленного восстановления в должности бессменного руководителя «Конаса» Олега Строгонова.

Напомним, в минувший понедельник легендарного тренера, воспитавшего не одного чемпиона мира по каратэ, без объяснения причин уволили с должности директора спортшколы. О расторжении контракта «по инициативе работодателя» Строгонову во время личной встречи сообщил начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Евгений Иванов. В тот же день 60-летнего тренера госпитализировали в отделение кардиологии ГКБ №6. К проблеме подключили общественников.

Накануне на площадке ОНФ прошел круглый стол о развитии массового спорта в Челябинской области. В ходе обсуждения представители областной федерации каратэ заявили, что увольнение Олега Строгонова ставит под вопрос участие южноуральских каратистов в Олимпиаде-2020, где впервые в истории игр будут разыграны медали по данному виду спорта.

Также представители спортивного сообщества напомнили о прошлогоднем скандале вокруг оптимизации спортшколы «Атлет», закончившейся крахом для юных спортсменов – из школы вывезли практически весь спортивный инвентарь. Кстати, летом 2017 года воспитанники и педагоги ДЮСШ также вышли на акцию протеста против слияния и упразднения спортивных объединений. Правда, чиновники на пикет не явились, а позже обвинили организаторов в вовлечение в массовое мероприятие несовершеннолетних спортсменов без получения письменного согласия от их родителей.

Челябинск, Юлия Димова

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