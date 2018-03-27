«Это просто самодурство» : челябинские чиновники оставят каратистов без Олимпиады (ВИДЕО)

В дело об увольнении директора челябинской спортшколы единоборств «Конас» Олега Строгонова призвали вмешаться Центральный штаб ОНФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», увольнение директора спортшколы «Конас» Олега Строгонова может поставить под вопрос участие челябинских спортсменов в Олимпиаде-2020, где впервые в истории игр будут разыграны медали среди каратистов. Об этом заявил президент Федерации каратэ Челябинской области Владимир Филичкин.

«После увольнения Олега Строгонова некоторые тренеры уйдут из школы сразу, другие – в течение нескольких месяцев, – заявил общественник. – В 2020 году на Олимпиаде в Токио каратэ будет впервые представлено как олимпийский вид спорта. Но челябинцев там может не оказаться. Ведь, по большей части, Южный Урал в национальной сборной по каратэ составляли именно воспитанники школы «Конас».

Напомним, об увольнении легендарного тренера, воспитавшего не одного чемпиона мира по каратэ, стало известно вчера, 26 марта. Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Евгений Иванов вручил г-ну Строгонову уведомление о расторжении контракта по инициативе работодателя без объяснения причин. В этот же день директора спортшколы «Конас» госпитализировали в отделение кардиологии ГКБ №4.

Сегодня к теме увольнения Олега Строгонова обратились участники круглого стола «Массовый спорт в Челябинске», проходившего в Челябинском региональном штабе Общероссийского народного фронта.

«Это просто самодурство»

Поведение челябинских чиновников неизбежно скажется на подготовке воспитанников спортшколы к соревнованиям, подчеркнул главный тренер сборной Челябинской области по каратэ Владимир Холкин.

«Конечно, это стресс, – отметил наставник южноуральских каратистов. – Стресс для всего коллектива: для тренеров, для педагогов, для спортсменов. Нам даже ничего не объяснили, просто сказали, что 29 марта представят нового директора. Кто он – мы до сих пор не знаем. Не объяснили и причин увольнения Олега Ивановича. Как после этого работать? Если я буду знать, что меня в любой момент могут уволить – просто потому что чиновнику, например, цвет глаз моих не понравился».

Как заявили в руководстве регионального отделения ОНФ, справка по ситуации с увольнением легендарного тренера уже направлена в Москву, в центральный штаб движения. «Мы обсуждали сегодня сложившуюся ситуацию в закрытом режиме, просили подключиться», – рассказал один из руководителей.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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