Еще не конец: чиновники поставили на уши директоров школ, сотрудничающих с «Конасом»

Администрация Челябинска в экстренном порядке проверяет общеобразовательные школы, сдающие в аренду помещения для занятий каратэ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководители городских образовательных организаций встревожены действиями органов власти после недельной голодовки коллектива спортшколы «Конас».

Напомним, акция протеста челябинских каратистов завершилась в минувшую пятницу, 13 апреля, после того, как мэрия Челябинска пообещала отозвать приказ об увольнении заслуженного тренера России и мастера спорта СССР Олега Строгонова. Согласно договоренностям, сам директор после выхода с больничного напишет заявление об уходе по собственному желанию, в ответ чиновники проведут рокировку: Строгонова возьмут на должность замдиректора, а действующего зама поставят руководить спортшколой.

Казалось бы, поставленная в конфликте со школой каратэ жирная точка, спустя два дня, снова превратилась в запятую.

Утром 16 апреля директора челябинских школ, в которых занимаются воспитанники «Конаса», буквально оборвали звонками телефоны спортшколы. Поводом для паники стала внеплановая проверка: по личному распоряжению главы администрации Евгения Тефтелева его подчиненные запросили в общеобразовательных учреждениях всю документацию, связанную с предоставлением муниципальных помещений под нужды ведущей школы каратэ города.

По данным замдиректора «Конаса» Юлии Черняковой, договоры безвозмездного пользования муниципальными помещениями имеются почти с десятком челябинских школ. Как правило, в таких филиалах занимаются учащиеся этих же образовательных организаций.

Какие нарушения при использовании казенного имущества пытались отыскать сотрудники мэрии, в школах и не догадываются. Однако больше всего руководителей образовательных организаций возмущает срочность проводимой проверки. Что мешало чиновникам отследить всю документацию в плановом порядке, не мешая работать школам и не вгоняя директоров в панику, остается загадкой.

По мнению главного тренера южноуральской сборной по каратэ Владимира Холкина, таким образом чиновники продолжают войну против опального директора «Конаса» Олега Строгонова, пытаясь зацепиться хоть за какие-то нарушения в работе школы, отыскать компромат, на основании которого смогут предъявить ему новые претензии и отстранить его от занимаемой должности.

Напомним, по той же причине на восьмой день голодовки тренеров в спортшколу «Конас» нагрянули сотрудники контрольно-ревизионного управления. Комиссия из администрации безуспешно пытается отыскать нарушения в финансово-хозяйственной деятельности муниципальной школы до сих пор.

Дело в том, что осенью 2017 года «Конас» уже проверяла городская контрольно-счетная палата. По итогам аудита даже незначительные нарушения в деятельности спортивной организации были устранены.

Согласившиеся прекратить акцию протеста каратисты не исключают, что действия городских властей, не первый раз злоупотребляющих административным ресурсом, в ближайшем будущем могут обернуться очередной голодовкой. Однако новая волна протеста, как полагают сотрудники «Конаса», будет состоять уже не из тренеров: на «тропу войны» выйдут родители спортсменов, уставшие от жесткого прессинга властей, призванных защищать горожан, а не отбирать у них право заниматься спортом.

Челябинск, Юлия Димова

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