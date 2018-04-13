Мэрия Челябинска отменила приказ об увольнении директора ведущей школы каратэ

В Челябинске коллектив спортшколы олимпийского резерва «Конас» прекратил акцию протеста.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», после 8 суток голодания спортсменов чиновники спортуправления выполнили главное требование активистов: восстановили в должности руководителя спортивной организации Олега Строгонова, отменив ранее подписанный приказ о его увольнении.
Сегодня протестующие встретились на площадке «Конаса» с министром спорта Челябинской области Леонидом Одером, замглавы Челябинска Игорем Лопаткиным и уполномоченным по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой.
«Мы договорились, что после выписки из больницы Олег Иванович напишет заявление об увольнении по собственному желанию, после чего они с Юлией Черняковой поменяются местами – он станет замом, она – исполняющим обязанности директора», – пояснил тренер южноуральской сборной по каратэ Владимир Холкин.
Между тем, конкурс по выбору нового руководителя ведущей школы каратэ Челябинска все же состоится. И выиграет ли его заслуженный тренер и мастер спорта, пока остается загадкой.
По словам Холкина, представители администрации Челябинска пообещали включить его в состав конкурсной комиссии. «Гарантом того, что завтра работодатель снова не уволит Олега Строгонова без объяснения причин, как это пытались сделать уже дважды, выступили мэр Евгений Тефтелев и губернатор Борис Дубровский», – рассказывают участники голодовки.
Отметим, что сдвинуть проблему с мертвой точки, по всей видимости, удалось лишь после «звонка из Москвы». Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта, руководитель федерального исполкома движения Алексей Анисимов провел переговоры с губернатором Челябинской области.
Челябинск, Юлия Димова
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