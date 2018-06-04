В мятежную челябинскую спортшколу нагрянули силовики

В СДЮШОР «Конас» прошли обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 20 сотрудников ОБЭП ГУ МВД по Челябинской области заняли здание спортивной школы «Конас» сегодня в первой половине дня. Об этом рассказал тренер СДЮШОР Владимир Холкин.

Находившимся в этот момент в помещении сотрудникам образовательного учреждения запретили пользоваться телефоном и делать какие-либо записи, в здание перекрыли доступ и приступили к выемке документов. При этом адвоката спортшколы сотрудники ОБЭП поначалу отказались допускать к наблюдению за оперативными мероприятиями, пропустив его лишь после того, как на место прибыл наряд полиции, вызванный сотрудниками.

После обысков сотрудники ОБЭП удалились вместе с бухгалтером «Конаса», которую отпустили после допроса.

Интересно, что в минувший четверг руководство спортшколы получило результаты проверки, проводившейся сотрудниками контрольно-ревизионного управления администрации Челябинска, и в документе не содержалось указаний на серьезные нарушения.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт проведения оперативных мероприятий подтверждают.

Напомним, конфликт между мэрией и педагогическим коллективом спортивной школы единоборств «Конас» разгорелся после того, как 26 марта начальник городского управления по физической культуре, спорту и туризму Евгений Иванов сообщил директору образовательного учреждения Олегу Строгонову об увольнении его с поста руководителя без объявления причин. В ответ 4 апреля 19 сотрудников СДЮШОР объявили голодовку.

С самого начала челябинские чиновники крайне болезненно отреагировали на акцию протеста сотрудников «Конаса». Сначала они попытались сделать вид, что ничего не происходит. Однако волна публикаций в СМИ заставила их хоть как-то отреагировать на голодовку. Для этого они привлекли неких «экспертов», заявивших, что голодовка не сможет разрешить конфликт. Ссылаясь на «экспертов», мэр Челябинска Евгений Тефтелев твердил, что голодовка ничего не решит даже после того, как было выполнено одно из требований голодающих – воспитанники «Конаса» восстановлены в составе сборной.

Но после восьми дней отказа от пищи приказ о расторжении трудового договора с Олегом Строгоновым «по инициативе работодателя» был отменен. Договорились, что он сам подаст в отставку и будет уволен по собственному желанию, после чего на переходный период его назначат заместителем директора. Правда, для этого пришлось вмешаться губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, на которого сочувствующие голодающим вышли через федеральный исполком движения «Общероссийский народный фронт».

Но конфликт продолжился. Уже во время голодовки в школе организовало проверку контрольно-ревизионное управление администрации Челябинска. И это при том, что минувшей осенью «Конас» проверяла контрольно-счетная палата Челябинска, и никаких серьезных нарушений не нашла. Сотрудники сочли, что очередной визит ревизоров связан с желанием чиновников во что бы то ни стало найти хоть какой-то компромат на руководство спортшколы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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