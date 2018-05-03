«Окопная» война продолжается: челябинские чиновники настраивают родителей против мятежной спортшколы

Мэрия Челябинска продолжает давление на педагогов спортшколы «Конас».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство спортивной школы единоборств «Конас» направили в прокуратуру жалобу на действия чиновников контрольно-ревизионного управления администрации Челябинска. Об этом рассказал главный тренер сборной Южного Урала по каратэ Владимир Холкин.

Напомним, срочная необходимость провести выездную проверку финансового состояния спортшколы появилась у мэрии после того, как педагоги образовательного учреждения объявили голодовку в знак протеста против увольнения директора спортшколы Олега Строгонова и исключения воспитанников «Конаса» из состава сборной Челябинской области. При этом в сентябре прошлого года учреждение уже проверяла Счетная палата Челябинска, и тогда никаких существенных нарушений в работе школы не нашли.

На сей раз проверка имела цели, далекие от заботы о городском бюджете. «Нам уже несколько источников сообщили, что комиссия целенаправленно искала что-то, что могло бы скомпрометировать руководство школы и полностью вывести его из игры», – рассказывает Владимир Холкин.

Кроме того, это была неприкрытая психическая атака на участников голодовки. Например, бухгалтера учебного заведения, оказавшуюся среди голодающих, ревизоры из мэрии изматывали многочисленными вопросами. Все это происходило на фоне ухудшающегося самочувствия всех участников голодовки, прежде всего, женщин.

Впрочем, здоровье педагогов чиновников мало заботило. Также мало, как и соблюдение закона о защите личных данных. «Видимо, так и не найдя никаких значимых нарушений, чиновники контрольно-ревизионного управления начали выдергивать из личных дел детей телефоны их родителей и звонить им, задавая компрометирующие школу вопросы: действительно ли наши воспитанники ездили в указанные сроки в лагеря, каким способом они платили деньги и так далее», – продолжает свой рассказ тренер.

Разумеется, возмущенные родители начали высказывать претензии уже руководству школы: на каких основаниях им звонят незнакомые люди и как они узнали номера их телефонов?

Но на этом ревизоры не остановились. «В последние дни проверки они начали врываться в учебные помещения прямо во время занятий, не спрашивая разрешения педагога, – рассказывает Владимир Холкин. – Естественно, это тоже возмутило родителей. «Мы вам доверили своих детей, а здесь какие-то неизвестные врываются на занятия!» – говорили они и педагогам, и руководству школы».

На все эти действия чиновников и пожаловалось в прокуратуру руководство учреждения. Теперь надзорному ведомству предстоит дать свою оценку произошедшего, определив, не противоречили ли действия представителей мэрии Челябинска действующему законодательству.

Напомним, с самого начала челябинские чиновники крайне болезненно отреагировали на акцию протеста сотрудников «Конаса». Сначала они попытались сделать вид, что ничего не происходит. Однако волна публикаций в СМИ заставила их хоть как-то отреагировать на голодовку. Для этого они привлекли неких «экспертов», заявивших, что голодовка не сможет разрешить конфликт. Ссылаясь на «экспертов», мэр Челябинска Евгений Тефтелев твердил, что голодовка ничего не решит даже после того, как было выполнено одно из требований голодающих – воспитанники «Конаса» восстановлены в составе сборной.

Но чиновники продолжали свою игру. В редакции СМИ с электронного адреса городского управления по физической культуре, спорту и туризму рассылались письма, компрометирующие директора «Конаса» Олега Строгонова. Причем начальник управления Евгений Иванов открыто заявлял, что не видит ничего плохого в распространении необоснованных обвинений с помощью «административного ресурса» мэрии.

В то же самое время глава Челябинска Евгений Тефтелев приглашал на встречу родителей учащихся спортшколы с единственной целью – попросить их, чтобы они уговорили педагогов прекратить голодовку. А голодающих цинично приглашали на встречи в мэрию и к уполномоченному по правам человека в Челябинской области, как будто не замечая ухудшающегося физического состояния участников акции протеста. И на фоне всего этого г-н Иванов рассказывал, что якобы кто-то видел кого-то из голодающих в кафе в центре города. К спортшколе же тем временем приезжал доставщик пиццы, привозя заказ неизвестного покупателя, до которого невозможно было дозвониться.

Несмотря на столь грязные методы, педагоги добились частичного выполнения своих требований: после восьми дней отказа от пищи приказ о расторжении трудового договора с Олегом Строгоновым «по инициативе работодателя» был отменен. Договорились, что он сам подаст в отставку и будет уволен по собственному желанию, после чего на переходный период его назначат заместителем директора. Правда, для этого пришлось вмешаться губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, на которого сочувствующие голодающим вышли через федеральный исполком движения «Общероссийский народный фронт».

Но конфликт продолжает тлеть. О чем свидетельствуют действия чиновников. Так, по словам Владимира Холкина, на состоявшийся 24 апреля Бал чемпионов, приуроченный к юбилею «Конаса», депутатам городской Думы настоятельно рекомендовали в мэрии не ходить. А чиновникам министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области руководство ведомства и вовсе запретило посещение этого мероприятия, рассказывает тренер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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