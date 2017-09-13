Плоды оптимизации: Челябинск потерял уникальный спортивный зал (ВИДЕО)

Инвестор расторг договор аренды с челябинской спортшколой, забрав уникальное оборудование. Об этом сообщила мать воспитанников ДЮСШ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о спортшколе по силовым видам спорта «Атлет». Начавшийся процесс оптимизации спортшкол заставил инвестора расторгнуть контракт с образовательным учреждением.

«17 февраля прошло торжественное открытие зала «Левушка», – рассказала челябинка. – Это уникальный зал, второй такой в России. Частный инвестор установил здесь тренажеры, на которых могут тренироваться дети в возрасте от 3 до 12 лет. На открытии был Тефтелев (мэр Челябинска. – прим. НД). Говорил: детки, занимайтесь. Все это было подано под флагом «Единой России». А вчера я узнала, что из зала вывозят это оборудование. У моего ребенка соревнования на следующей неделе. Куда я его поведу тренироваться? В пустой зал?»

Оборудовавший зал предприниматель расторг договор аренды после того, как начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Евгений Иванов приказал руководителям четырех спортивных школ города по собственной инициативе передать имущество, находившееся в оперативном управлении образовательных учреждений, в КУиЗО. Комитет, в свою очередь, передаст его МУ «Спортивный город».

Таков один из сценариев оптимизации «по-челябински»: спортшколы сохраняют в качестве юридических лиц, но лишают при этом хозяйственной и финансовой самостоятельности. Такая идея чиновников вызвала протест со стороны родителей, трудовых коллективов и руководства спортшкол. Правда, активное сопротивление оказал лишь «Атлет». Сначала учителя и родители учащихся вышли на одиночные пикеты, а затем (уже вместе с детьми) – на массовый пикет на Алом поле.

В самой мэрии долгое время уверяли, что оптимизация никоим образом не скажется на воспитанниках спортшкол. Правда, когда их попросили представить конкретные расчеты, обосновывающие, что в результате этого процесса отрасль заработает эффективнее, а в ее бюджете появятся дополнительные средства, ничего конкретного сказать так и не смогли, заверив лишь, что «все будет хорошо».

Однако, по всей видимости, бизнес чиновникам не поверил. В итоге, предприниматель, полгода назад инвестировавший в создание уникального тренажерного зала, решил забрать оборудование. Кстати, произошло это после выступления мэра Челябинска Евгения Тефтелева, заявившего в ходе интернет-пресс-конференции, что директор «Атлета» после протестов против оптимизации должен покинуть должность.

Теперь юным челябинцам просто не на чем заниматься.

Чиновники отказались выкупать уникальное оборудование

Заверения мэрии оказались очередным блефом. «Сейчас начинаются отборочные соревнования, – рассказывает один из тренеров «Атлета». – Но оборудования нет, тренировочный процесс нарушен».

Эксперты отмечают, что закрытие зала – лишь первая ласточка сомнительного процесса оптимизации спортшкол, который по-прежнему проводится кулуарно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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