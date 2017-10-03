Оптимизация спортшкол по-челябински: сэкономить 5 миллионов на техничках

Потуги чиновников Челябинска оправдать оптимизацию спортшкол подняли на смех.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандальная оптимизация, дискредитировавшая работу муниципальных спортивных учреждений города, обрастает любопытными фактами.

Под натиском спортивных организаций и сообществ возмущенных родителей юных спортсменов, уволенных директоров школ, руководителей областных федераций и экспертов по развитию спорта власти продемонстрировали полную несостоятельность проходящей в городе оптимизации.

На прошедшем сегодня круглом столе с участием представителей центрального штаба Общероссийского народного фронта в очередной раз обсудили экономическую эффективность оптимизации спорта в Челябинске.

Замглавы администрации города по социальному развитию Игорь Лопаткин, в буквальном смысле слова, озвучивая доклад своего коллеги, начальника управления по физкультуре и спорту, выступавшего накануне на площадке молодежной палаты Челябинской области с тем же вопросом, заявил, что «оптимизация – вынужденная мера для челябинских спортшкол и проводится в условиях дефицитного бюджета». Сократив административно-управленческий персонал детско-юношеских спортивных учреждений города, чиновники намерены сэкономить порядка 5,6 миллиона рублей, при этом до 20% увеличить зарплаты тренерскому составу муниципальных организаций. Между тем, первые «плоды» оптимизации уже показали полную нерентабельность данного проекта и едва ли не перечеркнули дальнейшее развитие массового спорта в южноуральской столице.

Напомним, из-за скандала вокруг изъятия имущества у ДЮСШ «Атлет» и дальнейшей передачи бюджета школы под управление МУ «Спортивный город» учреждение по силовым видам спорта потеряло двух инвесторов. Владельцы спортивного оборудования вывезли тренажеры, оставив в школе муниципальное имущество – несколько гантелей и блинов. В результате в двух залах спортшколы полностью остановился тренировочный процесс, воспитанники на протяжении двух недель не имеют возможности готовиться к всероссийским соревнованиям, а муниципальное предприятие потеряло внебюджетные доходы от аренды залов в коммерческие часы.

Между тем, представители власти брать на себя ответственность за ограничение доступа к образовательной деятельности челябинских спортсменов отказываются. По данным депутата Челябинской городской Думы Александра Галкина, решение, принятое в мае на заседании комитета по социальной политике, а затем и членами общественного совета, носит лишь рекомендательный характер.

Позиция министерства спорта Челябинской области также сводится к тому, что программа оптимизации учреждений относится исключительно к полномочиям администрации Челябинска, а об эффективности данного процесса следует говорить лишь по ее результатам.

В итоге ответственным за проведение «прозрачной» оптимизации челябинского спорта, а значит, и ее последствия оказался действующий мэр областного центра Евгений Тефтелев. Он же, по словам подчиненных, держит на контроле ситуацию с возвращением необходимого оборудования в школу.

В ходе дальнейшей дискуссии выяснилось, что г-н Тефтелев подписал документы об оптимизации без какой-либо программы или «дорожной карты» проекта, поручив сотрудникам аппарата провести подготовительную работу. В подтверждение этому общественники отыскали лишь распоряжение главы администрации о необходимости передачи имущества школ сначала в КуиЗО, а затем в оперативное управление «Спортивному городу».

На встрече с конфликтующими сторонами представитель центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Любовь Духанина пыталась выяснить, каков механизм оптимизации, юридическая модель работы детско-юношеских спортивных учреждений города. Однако внятного ответа от челябинских чиновников так и не добилась, заключив лишь, что в процессе оптимизации имеет место нарушение законных прав детей в виде ограничения доступа к образовательным услугам.

Данное заявление возмутило замминистра спорта Челябинской области Олега Мухаметзянова, заявившего, что тренировочный процесс в спортшколе «Атлет» остановился в результате действий уже бывшего руководителя (Сергей Цикунков был уволен без объяснения и причин и 2 октября оказался его последним рабочим днем в статусе директора). На что получил ответ, что общественники собрались за круглым столом не для того, чтобы искать виновного, а чтобы в ближайшее время разрешить возникшую проблему и не допускать такого впредь.

Между тем, позиция главного оптимизатора челябинских спортшкол не оставила равнодушными членов спортивного сообщества и экспертов. «Когда речь идет об оптимизации, выясняется, что мэр уполномочен решать данные вопросы. Да, мэр уполномочен и зачастую он принимает невразумительные решения, глупости, вызывающие тотальное недовольство граждан, – возмутился эксперт регионального отделения ОНФ Яков Гуревич. – Так, распоряжение о передаче имущества «Спортивному городу» имеет совершенно экзотическую форму: директорам школ предписано попросить начальника управления спорта изъять у них имущество». По мнению Гуревича, разосланный в спортшколы приказ мэра унижает и оскорбляет руководителей спортивных учреждений, по сути, заставляя их якобы по своей воле отказываться от имущества.

Также эксперт напомнил, что не так давно мэр Челябинска сделал еще одно «оскорбительное для всего города заявление» по поводу оптимизации: «Он сказал: не лезьте в наши сметы, не занимайтесь ерундой. Вообще-то мы люди взрослые, родители, тем более заинтересованные в учебном процессе детей, а также налогоплательщики, поэтому со сметами тоже должны быть знакомы».

В заключение круглого стола заместитель председателя городской общественной палаты Сергей Гордеев предоставил участникам обсуждения документ о распределении бюджетных средств на нужды челябинского спорта в текущем году.

Примечательно, что в структуре бюджета расходы на физкультуру спрятаны под одной строкой, без разбивок на конкретные направления и без указания целевых показателей. Данный факт, по мнению экспертов, противоречит как решениям Минфина, так и правительства и контрольно-счетной палаты России. «Вот мы сейчас говорим об экономии 5 миллионов рублей в рамках оптимизации, однако общая сумма – 250 миллионов рублей, куда она уходит? – возмутился Гордеев. – При этом во втором разделе «Спорт», на который в 2017 году выделено 80 миллионов рублей, все расходы расписаны от и до». Примечательно, что в прошлом году общественная палата рекомендовала членам городского парламента разобраться со спорными статьями расходования бюджетных средств, однако по факту депутаты эту работу проигнорировали.

Кстати, и на сегодняшнем круглом столе чиновники так и не смогли внятно объяснить, как и зачем началась оптимизация спортивных школ в Челябинске. И каким образом они собираются добиться экономии в 5 миллионов рублей. Правда, руководитель МУ «Спортивный город» Эркин Маматов приоткрыл завесу, заявив, что все спортшколы, чье имущество перейдет в управление его структуре, будет мыть одна техничка. Это заявление не вызвало ничего, кроме смеха.

Челябинск, Юлия Димова

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