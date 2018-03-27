«Неудобного» директора челябинской спортшколы «Конас» госпитализировали после конфликта с чиновниками

Уволенный директор ведущей школы единоборств Челябинска и России Олег Строгонов попал в больницу.

Как сообщил РИА «Новый День» главный тренер южноуральской сборной по каратэ Владимир Холкин, самочувствие руководителя спортшколы олимпийского резерва резко ухудшилось после возвращения из мэрии, где ему сообщили о внезапном увольнении.

Напомним, 26 марта начальник городского спортуправления Евгений Иванов объявил Строгонову о расторжении с ним контракта с 29 марта. Причин увольнения чиновник не назвал, лишь уточнил, что трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя, и это его личное решение.

«Получив неприятное известие, Олег Иванович вернулся на работу, но у него прихватило сердце, в итоге он поехал домой. Затем выяснилось, что в тот же вечер его на скорой увезли в кардиологию больницы скорой помощи», – рассказал собеседник агентства. Владимир Холкин отметил, что сегодня в «Конасе» состоится тренерский совет по поводу увольнения Строгонова. Круглый стол по вопросам оптимизации челябинских спортшкол, на котором также обсудят дальнейшую судьбу ведущей школы каратэ, сегодня проведут и в региональном отделении ОНФ.

Отметим, это уже второй случай, когда Олега Строгонова пытаются сместить с поста директора спортшколы «Конас». Напомним, первый произошел после скандала с судейством в мае 2017 года. Тогда из-за конфликта двух спортивных объединений – Федерации каратэ Челябинской области, возглавляемой тренером кыштымской спортшколы Абдуллой Раджабовым, и Федерации каратэ УрФО, возглавляемой депутатом Челябинской городской Думы Андреем Сидоровым, – были сорваны соревнования в Челябинске на первенство Уральского федерального округа.

Строгонова, занимавшего пост вице-президента областной федерации каратэ, обвинили в срыве окружных соревнований. При этомчиновников нисколько не смутило, что главный «зачинщик» конфликта на тот момент находился в отпуске за границей и физически не мог участвовать в организации состязаний. В знак протеста против увольнения директора «Конаса» главный тренер южноуральской сборной объявил бессрочную голодовку, а на Алом поле прошел массовый пикет в поддержку неудобного руководителя. В итоге именитого тренера оставили в должности, однако по инициативе южноуральского минспорта президиум Федерации каратэ Росси на полгода приостановил действие аккредитации челябинского подразделения.

Челябинск, Юлия Димова

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