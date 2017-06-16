Не убивайте каратэ! Главный тренер южноуральской сборной объявил голодовку

Главный тренер сборной Челябинской области Владимир Холкин объявил бессрочную голодовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для акции протеста послужило грядущее увольнение директора спортивной школы «Конас» Олега Строгонова, обвиняемого в срыве юниорского первенства УрФО.

Напомним, скандал с судейством разразился 13 мая на площадке УралГУФКа. Незадолго до начала состязаний представитель окружной федерации Евгений Яблонский, назначенный главным судьей состязаний, запросил у челябинских коллег материалы регистрации участников, однако южноуральские члены федерации каратэ настаивали на проведении первенства с челябинским судьей. Закончилось все тем, что организаторы провели два параллельных первенства в разных местах города. Сборная челябинской региональной федерации осталась в здании УралГУФКа и фактически сражалась сама с собой, а президиум окружной федерации каратэ ушел бороться на площадку стадиона «Локомотив», где Челябинскую область представляли воспитанники ДЮСШ «Каратэ».

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В результате судейского конфликта около десятка челябинских спортсменов не смогли выступить на официальном первенстве УрФО. Проведенные в легкоатлетическом манеже соревнования, в том числе завоеванные медали и грамоты, признаны нелегитимными.

Руководство минспорта Челябинской области не стало заступаться за челябинских тренеров и направило письмо президенту федерации каратэ России Сергею Цою с предложением лишить областную федерацию государственной аккредитации.

Рассмотрев жалобу южноуральских чиновников, президиум ФКР принял решение об исключении регионального подразделения из состава Федерации каратэ России. Соответствующее письмо направлено региональным властям.

Так же минспорту Челябинской области рекомендовано отстранить от должности весь руководящий состав южноуральской Федерации каратэ «в связи с утратой к ними доверия».

Информация об увольнении Строгонова и закрытии ведущей школы единоборств Челябинска и России вызвало бурное негодование среди сторонников известного тренера. 15 июня около 300 челябинцев вышли на Алое поле с плакатами: «Министр, не убивай каратэ», «Уволить Строгонова – переступить порог».

Кроме того, продолжается сбор подписей под обращением к южноуральскому губернатору и челябинскому мэру с требованием не допустить увольнения заслуженного тренера России и мастера спорта СССР по каратэ. К протестным выступлениям присоединились и члены федерации каратэ Челябинской области. Накануне объявивший голодовку Владимир Холкин потребовал снять с коллеги все обвинения в срыве первенства УрФО.

Напомним, вопрос о сложении полномочий Строгонова с поста директора спортшколы олимпийского резерва будет решен сразу после его выхода из отпуска – 19 июня.

Челябинск, Юлия Димова

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