Ничья: главный тренер сборной Челябинской области прекратил голодовку

Конфликт челябинской спортшколы «Конас» с представителями власти завершился ничьей. Олега Строгонова оставили в должности.

Как уже сообщал РИА «Новый День»,заслуженный тренер России и мастер спорта СССР Олег Строгонова попал под увольнение после скандала с судейством и проведением двойных соревнований, что привело к срыву первенства УрФО среди юниоров, а также не допуску южноуральских каратистов до финала 8-ой летней спартакиады учащихся России.

Руководство минспорта Челябинской области не стало заступаться за челябинских тренеров, вместо этого направило письмо президенту федерации каратэ России Сергею Цою с предложением лишить областную федерацию государственной аккредитации. Рассмотрев жалобу чиновников, президиум ФКР принял решение об исключении южноуральского подразделения из состава Федерации каратэ России, а заодно рекомендовал отстранить от должности весь руководящий состав. Тогда же пошли слухи о скором закрытии ведущей школы единоборств Челябинска и России с позорном увольнением ее директора Строгонова, занимающего этот пост с момента основания учреждения в 1987 году. За федерацию каратэ Челябинской области и спортивное учреждение, в частности, заступились неравнодушные челябинцы. Сотни человек вышли на пикет с требованием оставить в покое тренеров и спортсменов «Конаса». К протестной акции присоединился и главный тренер южноуральской сборной Владимир Холкин: в минувший четверг он объявил бессрочную голодовку в знак протеста против увольнения коллеги.

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Сегодня, на пятый день объявленной акции протеста, школу «Конас» посетил начальник городского управления по физкультуре и спорту Евгений Иванов. По данным Холкина, чиновник в присутствии тренеров и спортсменов, а также самого директора спортшколы пообещал оставить Строгонова на руководящем посту, за это попросил прекратить бессрочную голодовку в его поддержку.

Между тем, второе требование Холкина о снятии со Строгонова всех обвинений в срыве первенства УрФО, городские чиновники выполнить не смогли, предложив обратиться с данным вопросом к региональным властям. Отметим, за все время голодовки представители министерства по физкультуре, спорту и туризму Челябинской области с главным тренером южноуральской сборной по каратэ, защищавшим коллегу, так и не встретились.

Челябинск, Юлия Димова

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