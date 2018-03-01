Неспортивное поведение: экс-президент южноуральской Федерации каратэ избил коллегу на соревнованиях

Прошлогодний скандал с судейством в Федерации каратэ Челябинской области получил неожиданное продолжение. Директор кыштымской спортшколы, ранее возглавлявший региональное представительство ФКР, напал на челябинского тренера.

Как сообщил РИА «Новый День», инцидент произошел 25 февраля во время проведения областных соревнований в Кыштыме.

«К громадному сожалению, праздник детско-юношеского спорта, как стало известно позже, омрачил явно неспортивный поступок одного из тренеров, ударившего своего коллегу», – сообщили в пресс-службе областного минспорта.

По словам главного тренера сборной команды Челябинской области по каратэ Владимира Холкина, также присутствовавшего на первенстве, его коллега Виктор Поздин из спортшколы «Конас» во время соревнований общался с главным судьей, когда к нему подошел экс-президент Федерации каратэ Челябинской области. «Абдулла Раджабов хотел поздороваться с Поздиным, однако тот посчитал нужным руки ему не подавать, – рассказывает Холкин. – В ответ челябинский тренер практически со спины ударил его кулаком в челюсть». Пострадавший тренер упал на пол, коллеги вызвали ему «скорую». Врачи диагностировали у пациента сотрясение мозга и отправили на амбулаторное лечение.

Собеседник РИА «Новый День» отмечает, что похожая ситуация в ноябре прошлого года произошла на чемпионате России в Тюмени: Раджабов ударил другого тренера, также отказавшегося пожимать ему руку.

Своеобразный бойкот бывшему президенту ФКР коллеги объявили после конфликта, произошедшего во время проведения в Челябинске первенства УрФО в мае прошлого года.

Напомним, незадолго до начала соревнований представитель окружной федерации Евгений Яблонский, назначенный главным судьей состязаний, запросил у челябинских коллег материалы регистрации участников, однако южноуральские члены федерации каратэ настаивали на проведении первенства с челябинским судьей.

Закончилось все тем, что организаторы провели два параллельных состязания с разными судьями на двух площадках города. Сборная челябинской региональной федерации осталась в здании УралГУФКа и фактически сражалась сама с собой, а президиум окружной федерации каратэ ушел бороться на площадку стадиона «Локомотив», где регион представляли воспитанники ДЮСШ «Каратэ».

Челябинскую федерацию каратэ обвинили в срыве состязаний. Абдулла Раджабов был вынужден покинуть пост президента Федерации каратэ Челябинской области, а главный тренер южноуральской сборной Владимир Холкин объявил бессрочную голодовку в знак протеста против увольнения директора спортшколы «Конас» Олега Строганова.

Тем временем, по инициативе южноуральского минспорта президиум ФКР на полгода приостановил действие аккредитации представительства сроком на полгода. В результате конфликта пострадали юные спортсмены: около десятка челябинских каратистов не смогли выступить на официальном первенстве УрФО и не были допущены до финала летней Спартакиады учащихся России 2017 года. Более того, ни одно проведенное в тот злополучный день первенство УрФО так и не признали легитимным, а с ними вне закона оказались и честно завоеванные медали и грамоты спортсменов. В настоящий момент тренеры продолжают оспаривать законность данных решений в судах.

Добавим, после продолжения судейского скандала на февральских соревнованиях в Кыштыме представительства Федерации каратэ Челябинской области и регионального минспорта потребовали отстранить директора детско-юношеской школы Кыштыма «Инхело» от тренерской и судейской деятельности на время проведения расследования по факту избиения тренера из Челябинска.

Также чиновники и руководство региональной ФКР считают необходимым наложить на Раджабова дисциплинарное взыскание. «Считаем подобное поведение недопустимым, позорящим звание тренера по каратэ и идущего в разрез с основными принципами и идеями этого вида спорта и всего спортивного движения в целом», – говорится в официальном документе.

Челябинск, Юлия Димова

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