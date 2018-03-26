Без объяснения причин: мэрия Челябинска уволила директора одной из ведущих школ каратэ в городе

Управление по физической культуре, спорту и туризму Челябинска расторгло контракт с директором школы единоборств «Конас» Олегом Строгоновым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с именитым тренером челябинские чиновники решили расстаться накануне празднования 30-летия спортшколы. Начальник управления физкультуры Евгений Иванов объявил об этом Олегу Строгонову сегодня, 26 марта, в ходе личной встречи.

Причин расторжения контракта чиновник называть не стал. Лишь подчеркнул, что трудовые отношения расторгаются по инициативе работодателя, и это его личное решение.

Будущее Олега Строгонова оказалось под вопросом в мае прошлого года, когда из-за конфликта двух спортивных объединений – Федерации каратэ Челябинской области, возглавляемой Абдуллой Раджабовым (Олег Строгонов был его заместителем), и Федерации каратэ УрФО, возглавляемой депутатом Челябинской городской Думы Андреем Сидоровым, – были сорваны соревнования в Челябинске на первенство Уральского федерального округа.

Напомним, незадолго до начала соревнований представитель окружной федерации Евгений Яблонский, назначенный главным судьей состязаний, запросил у челябинских коллег материалы регистрации участников, однако южноуральские члены федерации каратэ настаивали на проведении первенства с челябинским судьей.

Закончилось все тем, что организаторы провели два параллельных состязания с разными судьями на двух площадках города. Сборная челябинской региональной федерации осталась в здании УралГУФКа и фактически сражалась сама с собой, а президиум окружной федерации каратэ ушел бороться на площадку стадиона «Локомотив», где регион представляли воспитанники ДЮСШ «Каратэ».

Челябинскую федерацию каратэ обвинили в срыве состязаний. Абдулла Раджабов был вынужден покинуть пост президента Федерации каратэ Челябинской области, а Олега Строгонова попытались уволить с поста директора спортшколы «Конас». Тогда главный тренер южноуральской сборной Владимир Холкин объявил бессрочную голодовку в знак протеста против такого шага, а на Алом поле прошел массовый пикет в поддержку неудобного руководителя. В итоге начальник управления физкультуры Евгений Иванов вынужден был пойти на попятный.

Тем временем, по инициативе южноуральского минспорта президиум ФКР на полгода приостановил действие аккредитации представительства сроком на полгода. В результате конфликта пострадали юные спортсмены: около десятка челябинских каратистов не смогли выступить на официальном первенстве УрФО и не были допущены до финала летней Спартакиады учащихся России 2017 года. Более того, ни одно проведенное в тот злополучный день первенство УрФО так и не признали легитимным, а с ними вне закона оказались и честно завоеванные медали и грамоты спортсменов. В настоящий момент тренеры продолжают оспаривать законность данных решений в судах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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