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Челябинск

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Публикации за 23.05.17

Это наше татами! Федерацию каратэ Челябинской области упразднят после скандала с судейством

Это наше татами! Федерацию каратэ Челябинской области упразднят после скандала с судейством

Южноуральская федерация каратэ будет закрыта после проведения двойных соревнований.

Как передает корреспондент РИА , поводом для упразднения федерации каратэ Челябинской области стал крупный скандал, разразившийся во время проведения первенства УрФО.

Напомним, 13 мая на площадке УралГУФКа было запланировано юниорское первенство федерального масштаба и второй этап Всероссийской спартакиады учащихся по каратэ. Незадолго до начала мероприятия представитель окружной федерации Евгений Яблонский, назначенный главным судьей состязаний, запросил у челябинских коллег материалы регистрации участников, однако в ответ услышал резкий отказ. Несмотря на четкий регламент назначения судейского состава, южноуральские члены федерации каратэ настаивали на проведении первенства с челябинским судьей.

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Спортивное мероприятия оказалось на грани срыва. Дошло до того, что организаторы провели два параллельных первенства на разных площадках города. Сборная челябинскаой региональной федерации осталась в здании УралГУФКа и фактически сражалась сама с собой, а президиум окружной федерации каратэ ушел состязаться на площадку стадиона «Локомотив», где Челябинскую область представляли воспитанники ДЮСШ «Каратэ».

В результате судейского конфликта около десятка челябинских спортсменов не смогли выступить на официальном первенстве УрФО. Проведенные в легкоатлетическом манеже соревнования, в том числе завоеванные медали и грамоты, по данным руководства регионального минспорта, признаны нелегитимными.

Тем временем, наряду с 56 каратистами из Свердловской, Тюменской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО, в официальных соревнованиях участвовали лишь два челябинских юниора. Оба спортсмена допущены до финала восьмой летней спартакиады учащихся России, которая пройдет в Ростове-на-Дону в июле 2017 года.

Отметим, несогласие с решением Всероссийской федерации восточных единоборств по поводу судейства может обернуться для областной федерации крахом. Решив наказать бунтарей за своеволие, руководство минспорта Челябинской области уже направило письмо президенту федерации каратэ России Сергею Цою. В ближайшее время челябинская федерация может лишиться аккредитации, также будет решен вопрос о выведении регионального подразделения из состава федерации каратэ России.

Челябинск, Юлия Димова

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