Южноуралец четыре года «продавал» через интернет мотоцикл

Житель Магнитогорска предстанет перед судом за мошенничества при продаже товаров на интернет-сайте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину и пособничестве в подделке официального документа.

По версии следствия южноуралец приобрел у неустановленного лица поддельный паспорт гражданина России, который затем использовал в преступных целях. В июле 2012 года мужчина на сайте «Авито» договорился с продавцом о покупке мотоцикла иностранного производства, после чего изготовил подложный приходно-кассовый ордер о банковском переводе денежных средств и направил его хозяину мотоцикла. Последний, убедившись в полной оплате товара, отправил его транспортной компанией покупателю.

После этого вплоть до декабря 2016 года аферист выкладывал на сайте «Авито» различные объявления о продаже мотоцикла, запчастей, комплекта колес на легковой автомобиль, не намереваясь осуществлять сделки купли-продажи. Затем получал от покупателей по предоплате денежные переводы и прекращал контакты с ними.

Потерпевшими по уголовному делу являются 14 жителей различных регионов России. Ущерб от преступных действий мошенника составил свыше 620 тысяч рублей, в ходе следствия им добровольно возмещено 135 тысяч рублей.

В ходе следствия наложен арест на имущество, добытое преступным путем – легковой автомобиль стоимостью около 250 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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