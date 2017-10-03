Мэрия Челябинска выдала разрешения на использование «арестованного» земельного участка

Власти Челябинска наплевали на обременения, наложенные на земельный участок судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе осуществления прокурорского надзора выявлены нарушения в действиях администрации Челябинска при выдаче разрешения коммерческой организации на использование земельного участка по улице Ворошилова в Курчатовском районе города.

«Фактически на данном земельном участке расположена автостоянка, которую эксплуатирует иное юридическое лицо, – объяснили в надзорном ведомстве. – В арбитражном суде области рассматривается спор с участием администрации Челябинска по вопросу использования земли. Судом применены обеспечительные меры в виде установления запрета органу местного самоуправления совершать действия по предоставлению спорного участка третьим лицам».

Однако, несмотря на решение суда, чиновники выдали разрешение на использование земли. Это послужило основанием для обращения прокурора области в арбитражный суд с требованием признать данное разрешение недействительным. По результатам рассмотрения заявления арбитражным судом требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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