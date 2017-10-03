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Южноуральский пенсионер держал в доме целый арсенал

Южноуральский пенсионер держал в доме целый арсенал

Пожилой еманжелинец ответит за хранение и изготовление оружия и боеприпасов.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, а также незаконном хранении и изготовлении оружия.

По версии следствия мужчина хранил у себя в частном доме более 500 боевых патронов, около 500 грамм охотничьего пороха, 1 газовый пистолет и 2 спортивных револьвера, самостоятельно переделанных им для стрельбы боевыми патронами.

Оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска, проведенного в августе текущего года в рамках расследования другого преступления, совершенного иными лицами.

Уголовное дело направлено в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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